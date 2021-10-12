二手精品達人涉詐欺遭判刑 拒監期間竟重操舊業

李正邦曾經營二手精品拍賣而聲名大噪，因販賣假貨涉犯詐欺罪，遭法院判刑3年6月，於監獄服刑約一周，因身體病況，以不能保其生命為由拒監。然而，李正邦在治療期間仍被指控重操舊業，繼續販買精品；對此，橋頭地檢署將傳喚他到案說明，日後將視病況，再請高雄第二監獄重新評估是否適於入監執行。

李正邦去年9月30日傳喚到案發監執行，卻在10月7日經高雄第二監獄以被李有「癌前病變」情形，便依據監獄行刑法，而不能保其生命為由拒監。

李正邦遭拒監後，均有提供就醫診斷證明書供檢方審核病況，分別為去年12月21日於高醫進行手術，今年3月2日進行第二次手術，原4月份手術因疫疫情一再展延，預定10月進行；且李自去年10月28日起至今年9月7日，分別提出8份診斷證明書。

檢察官除審核病況，也請台北信義分警局吳興派出所查訪李正邦實際居住於台北信義區的住處，10月5日經警方函覆有確實居住。