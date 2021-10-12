律師指強制工作都在補漁網 蔡碧仲：真的有去看過嗎？

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，大法官今在憲法法庭行言詞辯論。相對聲請人、代理的律師或多位鑑定人認為強制工作違反人性尊嚴且無實效，法務部和矯正署則表示從近10年的數據來看，受處分人再犯率低於一般出監人。

目前強制工作的執行機關，男性為泰源技訓所，女性為高雄女子監獄，強制工作受處分人與受刑人共處同一處所，為人詬病。本次大法官併案審理34件聲請案，聲請人除人民、法官外，還有最高法院刑事第一庭，將討論的是刑法第90條、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例第3條第3項等規定。

相關機關法務部、法務部矯正署、司法院刑事廳皆派員出席，鑑定人則包括教授林鈺雄、謝如媛、許恒達、侯崇文與副教授陳愛娥5人，監察委員高涌誠以作為法庭之友的監察院國家人權委員會身分出席。

聲請人王炳人律師表示，他的當事人因詐欺被判刑16年外加3年強制工作，他認為技訓所與監獄幾乎一模一樣、沒有差別，嚴重侵害人身自由，且強制工作的內容無技能訓練（如鐵工），與受刑無兩樣。王認為這是在基本的刑期外外加強制工作，受刑可在住居地附近受刑，但強制工作地點卻偏遠，家人探視更不便。

法扶律師周宇修認為本件涉及人性尊嚴的問題，只要侵害人性尊嚴就應違憲，應確保一個人是自由的、不應有差別待遇，相關條文如「懶惰、遊蕩」其實很空泛，希望宣告違憲。

律師認為強制工作制度是納粹時期產物，現行德國、瑞士等民主法治國家都已廢除，僅極權國家還保留。且想藉工作養成刻苦耐勞的德性，是頗為大膽且未經證實的假設。

國家人權委員會認為，如果國家能提供適當的更生教育及保護、就業機會或社會扶助等配套，也可改善受處分人不正確工作觀念的手段之一。

且刑前強制工作後，還要面對漫長的牢獄生活，屆時是否會技藝過時或生疏，都是大問題。律師李艾倫說，有當事人原本是學「打字」，後來因人數限制，最後只能和大家一起縫漁網，受處分人和受刑人根本沒有差別。

李艾倫指出，法務部一定會說釋字528號已作過強制工作合憲的解釋，但她認為20年過去了，應該改變。李艾倫說，以前是「刑後」，現在是「刑前」執行，但人身自由、一罪不二罰的內涵在20年間透過歷次解釋已慢慢充實與精緻。

法務部次長蔡碧仲表示，他懷疑聲請人到底有沒有去看過技訓所？竟然講「毫無效果」，這和法務部的數據完全相左。蔡說，強制工作有拘束人身自由與保安處分兩意義，「不區隔」是因為受處分人少，例如高雄女監只有4個受處分人。矯正署秘書李仁宏表示，受處分人再犯率比一般徒刑受刑人低，有其成效。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，強制工作宣告的實體法有違憲之虞，應該回歸刑事處罰，並建立量刑準則；而在程序法部分則有完整的程序保障。就一事不二罰原則來說，她舉釋字799號解釋為例，認為保安處分與刑罰要有區隔。

鑑定人林鈺雄認為，本號釋憲最重要的是「區隔原則」，若實際執行符合雙軌設計，則非一罪不二罰。而另一個重點是「救濟」，林認為權利受影響的相對人是受處分人，不能自己去找法官救濟，卻取決於檢察官是否提出聲請，如果檢察官不聲請，要如何救濟呢？他認為檢察官僅適合作為陳述意見的一方，而非准許予聲請與否的決定權人。