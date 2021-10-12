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月薪22萬經理業績掛蛋被解雇 他告機器人大廠輸了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

在機器人大廠「台灣庫卡」公司擔任資深業務經理、亞太區首席關鍵客戶長的陳姓男子，月領22萬元薪資，但他因長期業績掛零，而調降職務、薪水，且要求改善未果，被公司解雇，他不服提確認僱傭關係訴訟，台北地方法院判敗訴，可上訴。

陳主張，他2015年開始在庫卡公司上班，原擔任資深業務經理，薪資為14萬餘元，事後因工作表現傑出，多次被拔擢、增加薪資，2018年5月期間月薪達22萬餘元，每年還可領取業績獎金。

未料，公司去年初開始縮減應有的福利、權益，更要求他接受減薪、自行離職，但他都拒絕；雙方經勞資爭議調解未成立，公司沒有舉證他不能勝任工作，隔天就終止勞動契約，他認為不合法，請求確認僱傭關係存在，並按月給付薪資、提供勞工退休金、給付積欠薪資、生日津貼、加班費等。

庫卡公司抗辯，陳2017年因開發新的全球關鍵客戶，才調升薪資，但陳之後業績直落，2018至2019年在台灣本地業績每月掛蛋，參加績效改善計未達目標，德國總部主管多次懇談、給予改善機會也遭拒，逐步調降職務和薪資，最終才終止雙方勞動契約，符合最後手段性原則。

公司認為，陳自應徵至受雇期間故意隱瞞有台灣國籍，品性可議，又陳主張要加班費、生日津貼等無理由，請求法院駁回訴訟。

法院指出，根據公司業績表、訂單記錄等可知，陳2019年度未提交任何報價單，個人業績掛零；陳在績效改善計畫期間，多項項目未達預期目標，最後被調整職務為一般業務人員，認為公司已給予陳改善空間，施以輔導計畫後仍無法改善，因此公司最後終止勞動契約，符合解雇最後手段性原則，判陳敗訴。

在機器人大廠「台灣庫卡」公司擔任資深業務經理、亞太區首席關鍵客戶長的陳姓男子，月領22萬元薪資，但他因長期業績掛零，而調降職務、薪水，且要求改善未果，被公司解雇示意圖／ingimage
在機器人大廠「台灣庫卡」公司擔任資深業務經理、亞太區首席關鍵客戶長的陳姓男子，月領22萬元薪資，但他因長期業績掛零，而調降職務、薪水，且要求改善未果，被公司解雇示意圖／ingimage

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