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妻與小王纏綿溫泉旅館還留照 綠帽夫PO照寫小說獲免賠

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姚姓女子與丈夫在去年4月間離婚，姚女前夫在離婚前，於住處電腦雲端硬碟發現，姚女與另名已婚人夫同遊溫泉旅館的相片，相片中姚女與人夫親吻、擁抱，場景遍布旅館餐廳、房間、浴室等地，姚女前夫以手機翻拍相片存證，並在二人離婚後，將相片打碼後，寫下一篇以「夢魘」為題的網路小說，姚女發現後，認為遭親友議論，求償精神撫慰金100萬，台中地院審理後，認定姚女前夫翻拍相片、發布到網路行為，都不構成侵權，判姚女前夫免賠。

判決指出，姚姓女子與丈夫在去年4月間離婚，但姚女前夫在離婚前，在住處的電腦發現，妻子的雲端硬碟帳戶沒有登出，硬碟中存有多張姚女與另名已婚男子同遊溫泉旅館的相片，相片中姚女有與小王親吻、擁抱的動作，場景遍及旅館的餐廳、臥室、床鋪與浴室，姚女前夫發現後，以手機翻拍相關照片，以做為保全證據的方式，以利後續提告。

姚女前夫在二人協議離婚後的隔一周，就將姚女與小王的相片打馬賽克後，發布到個人臉書上，並設為公開，而貼文的標題寫下「網路小說、夢魘」等字，姚女透過友人轉告得知，認為前夫的行為已涉嫌侵犯隱私權，也造成精神上的折磨，因此提出損害賠償告訴，求償精神撫慰金100萬。

台中地院審理後認為，姚女前夫翻拍妻子與其他男子單獨出遊的相片，包括摟抱、親吻動作及溫泉旅館房內的照片，足見姚女與男子共同不法侵害姚女前夫的配偶身分法益，情節重大，姚女前夫以手機翻拍的行為，確實有助於保障姚女前夫訴訟權的目的，另外在無其他侵害更小的手段時，以手機翻拍相片顯然侵害是最小的。

台中地院指出，而且姚女與其他男子摟抱、親吻的相片背景是在戶外與餐廳等場合，都屬於公開活動，而姚女自己因故意或過失，沒有將電腦的帳戶登出，讓姚女前夫得以偶然發現後翻拍，欠缺隱私的合理期待，因此無過度侵害姚女隱私權的疑慮。

台中地院表示，另外有關姚女前夫在臉書發布打碼相片，並發布小說的行為，因為馬賽克相片只可依稀看到男女人影，並將其改做為文學創作的素材，照片中可以是任何人，任憑讀者想像，所以也無侵害隱私權之虞，得受憲法言論自由的保障，判姚女前夫免賠，可上訴。

台中市姚姓女子狀告前夫將自己與小王出遊的相片，打碼後發布到臉書，還寫成網路小說，求償100萬，台中地院審理後判免賠。圖／報系資料照
台中市姚姓女子狀告前夫將自己與小王出遊的相片，打碼後發布到臉書，還寫成網路小說，求償100萬，台中地院審理後判免賠。圖／報系資料照

離婚 溫泉旅館

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