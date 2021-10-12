光纖大廠爆營業秘密案！赴陸當總經理還挖客戶 慘害損失上億元
國內光電、光纖通訊大廠捷騰公司爆發營業秘密案，前王姓協理為跳槽大陸競爭廠首騰公司當總經理，竟非法重置捷騰光纖圖檔、研發製程，更直接將捷騰客戶承認書名稱改為首騰，從中搶走捷騰原有客戶，導致對方損失3.9億多元，檢方今年2月搜索後，偵結依違反營業秘密法起訴王男。
檢方查，捷騰光電年營收約4億元，為維持光纖產品研發競爭力、業界領先地位，投入人力、設備開發成本1億9000多萬元。王姓前業務協理（47歲）因負責和大陸江蘇首騰電子公司聯繫，因此和首騰的潘姓負責人熟識，並意圖挖角王赴陸擔任總經理。
王男2018年4月15日起，私下和潘討論公司前景、未來合作計畫，同年10月再利用捷騰研發部副理交接時，假借檢視硬碟資料的機會，擅自重製裡頭檔案，王並於2019年4月離職前，將公司「文管中心」資料下載到個人電腦，3個月後帶著相關營業秘密檔案，成功到首騰當上總經理。
檢調查出，王去年3月31日以通信軟體微信，邀請首騰相關幹部成立群組，並將從捷騰非法重置的光纖歷年開發資料、專利、成本資料，圖檔，以及和客戶簽署的「承認書」、「規格書」文件，僅就公司名稱、商標更改其餘直接引用。
檢調發現，王援引相關資訊後，再以首騰的名義提出承認書給客戶簽認，導致捷騰原本的客戶轉為向首騰下單，造成捷騰損失高達3億9000萬元；後來王男團隊中，1名曾是捷騰公司的副理發現並向捷騰告知全案才曝光，桃園地檢指揮桃園市調出今年2月3日搜索。
檢方訊時，王坦承客觀事實，並表示桃園市調處搜索時，他把電腦、硬碟藏在衣櫃沒被發現，時隔2天桃調再次搜索才被發現，其備份的產品圖檔、光纖線，包裝規範及承認書檔案，並未取得捷騰同意，另他在微信群組也說，發現承認書可看到捷騰所有訊息，「一但被捷騰發現，會出事」。
捷騰總經理證稱，王重置的光纖營業秘密，把捷騰客戶的承認書名稱修改為「首騰公司」，要求原客戶下單給首騰，且以對捷騰斷貨為威脅，迫使客戶轉向他們，造成損失2億多元。
檢方偵結，依違反營業秘密法第13條之2第1項之意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌起訴王男，最重可處10年以下有期徒刑。
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