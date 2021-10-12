光纖大廠爆營業秘密案！赴陸當總經理還挖客戶 慘害損失上億元

國內光電、光纖通訊大廠捷騰公司爆發營業秘密案，前王姓協理為跳槽大陸競爭廠首騰公司當總經理，竟非法重置捷騰光纖圖檔、研發製程，更直接將捷騰客戶承認書名稱改為首騰，從中搶走捷騰原有客戶，導致對方損失3.9億多元，檢方今年2月搜索後，偵結依違反營業秘密法起訴王男。

檢方查，捷騰光電年營收約4億元，為維持光纖產品研發競爭力、業界領先地位，投入人力、設備開發成本1億9000多萬元。王姓前業務協理（47歲）因負責和大陸江蘇首騰電子公司聯繫，因此和首騰的潘姓負責人熟識，並意圖挖角王赴陸擔任總經理。

王男2018年4月15日起，私下和潘討論公司前景、未來合作計畫，同年10月再利用捷騰研發部副理交接時，假借檢視硬碟資料的機會，擅自重製裡頭檔案，王並於2019年4月離職前，將公司「文管中心」資料下載到個人電腦，3個月後帶著相關營業秘密檔案，成功到首騰當上總經理。

檢調查出，王去年3月31日以通信軟體微信，邀請首騰相關幹部成立群組，並將從捷騰非法重置的光纖歷年開發資料、專利、成本資料，圖檔，以及和客戶簽署的「承認書」、「規格書」文件，僅就公司名稱、商標更改其餘直接引用。

檢調發現，王援引相關資訊後，再以首騰的名義提出承認書給客戶簽認，導致捷騰原本的客戶轉為向首騰下單，造成捷騰損失高達3億9000萬元；後來王男團隊中，1名曾是捷騰公司的副理發現並向捷騰告知全案才曝光，桃園地檢指揮桃園市調出今年2月3日搜索。

檢方訊時，王坦承客觀事實，並表示桃園市調處搜索時，他把電腦、硬碟藏在衣櫃沒被發現，時隔2天桃調再次搜索才被發現，其備份的產品圖檔、光纖線，包裝規範及承認書檔案，並未取得捷騰同意，另他在微信群組也說，發現承認書可看到捷騰所有訊息，「一但被捷騰發現，會出事」。

捷騰總經理證稱，王重置的光纖營業秘密，把捷騰客戶的承認書名稱修改為「首騰公司」，要求原客戶下單給首騰，且以對捷騰斷貨為威脅，迫使客戶轉向他們，造成損失2億多元。