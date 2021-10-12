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家扶擺小額捐款箱20年 疑因疫情兩年內密集被偷3次

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化家扶中心在愛心商店擺放小額捐款箱，引起一名林姓男子覬覦，今年7月趁和美鎮某地瓜球小吃店打烊後，偷走藏在三層櫃最裡面的捐款箱，店家翌日發現後報警，警方調閱路口監視畫面，循線逮捕林男並移送偵辦，彰化地方法院依竊盜罪嫌判處拘役30天得易科罰金，可上訴。

判決書指出，男子今年7月間潛入和美鎮某瓜球小吃店，偷走壓克力製成的捐款箱，把3000元現金花用一空，警方循線在和美鎮某巷道空地找到裡面空無一物的捐款箱，也找到林男。警方把捐款箱交還彰化家扶中心，林男對犯行坦承不諱，法官認為林男應知捐款箱內現金要捐給社福機構，卻意圖不法所有，考量他犯後態度尚稱良好，判處拘役30天。

彰化家扶中心在愛心商店擺放小額捐款箱近20年，目前有446家店擺放。小額捐款箱多年前遭竊一次，最近兩年疑因景氣不佳，接連3家愛心商店被偷，其中員林市的迄今找不到犯案者，花壇鄉與這次和美鎮愛心商店小額捐款箱遭竊都抓到小偷，值得注意的是，家扶小額捐款箱最近兩年密集被偷，以前竊賊都是中年以上的無業者，這次和美鎮小偷是30多歲青年。

家扶中心主任王震光表示，地瓜球小吃店業者很謹慎，把小額捐款箱放在三層櫃最裡面，接著塞湯匙等餐具、廚房用品，再把地瓜球餐車頂住三層櫃，帆布覆蓋餐車，林男一定觀察很久，看到捐款箱內被塞入多張百元大鈔才下手。

王震光說，林男得手3000元，被判拘役，如易科罰金要繳3萬元，還背上竊盜罪名，實在得不償失，新冠肺炎疫情期間民眾謀生不易，如果困難可以向政府勞政單位、社福機構求助，不需偷竊財物，落網後面對法律制裁和終生留下汙點。

和美鎮地瓜球店家擺放的彰化家扶小額捐款箱被偷，家扶社工員第一時間趕到。圖／家扶中心提供
和美鎮地瓜球店家擺放的彰化家扶小額捐款箱被偷，家扶社工員第一時間趕到。圖／家扶中心提供

捐款 家扶中心 偷竊

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