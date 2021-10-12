柯賜海拿玉蘭花要大法官高風亮節 摺紙蓮花讓人想報復

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，大法官今在憲法法庭行言詞辯論。聲請人之一的柯賜海今天也來到現場，他高舉蘭花，要大法官「高風亮節救台灣」，不要像他的衣服一樣黑。

刑法規定「有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作。」最長可強制工作4年6月，而組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例也有相關規定，甚至可達5年之久，引發侵害人性尊嚴、人身自由與一罪二罰爭議。

有「抗議天王」稱號的柯賜海，因犯偽造私文書罪遭判刑，也強制工作3年，他也是釋憲聲請人之一。本次大法官併案審理34件聲請案，聲請人除人民、法官外，還有最高法院刑事第一庭，將討論的是刑法第90條、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例第3條第3項等規定。

2001年時，大法官曾就「組織犯罪條例強制工作之規定違憲？ 」作出釋字528號解釋，當時認為設強制工作的規定，是藉以補充刑罰不足，協助更生人再社會化，未違憲。

本次的聲請律師們認為，受限於技能訓練所的人力、空間與資源，不受每位強制工作受處分人都有機會能參加技訓班，使得他們再實施作業上「與一般受刑人無異」；若以「強制工作」為名但實質內容與徒刑相同，已違反憲法一罪不二罰原則。

聲請人的律師們認為相關規定侵害人民工作權，並稱「工作權的積極內容是自由選擇從事特定職業，消息內容則是『不從事職業的自由』」。