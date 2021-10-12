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役男不服管教推連長還咆哮 不幸車禍有情緒障礙獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子去年3月間在大內陸軍步兵第203旅服役期間，不滿直屬長官上尉連長，就他長期以氣喘痼疾為由脫離操課或遲到，口頭管教並律定相關處分，竟動手推連長，咆哮「他X的，我忍你很久了，我要告你」，且握拳作勢欲毆打連長官，班長阻止事態才未擴大，檢方緩起訴期間張又發生車禍受傷且罹妄想型思覺失調症，台南地院認他對長官施強暴，處1年徒刑，緩刑3年。

案發後，現已退伍張男坦承不諱，經台南憲兵隊移送法辦。台南地院審理時，認張男供詞，與連長及班長等人證述情節相符，並有陸軍步兵第203旅案件調查報告等，認事證明確。

檢方審酌張男犯罪動機、手段、現非現役軍人，給予緩起訴處分並應提供60小時的義務勞務。然而，緩起訴期間他發生車禍二次受傷並罹有妄想型思覺失調等，致未完成義務勞務。

台南地院審酌張男犯後坦承犯行，態度尚稱良好，連長表示原諒被告，及學經歷、生活狀況等一切情狀，撤銷緩起訴處分，認他對於長官施強暴，處1年徒刑。

同時，認他因一時失慮誤蹈法網，犯後坦承犯行，又有情緒障礙等疾患，另長官也表示原諒他，宣告緩刑3年。

台南地院認張男因一時失慮誤蹈法網，犯後坦承犯行，又有情緒障礙等疾患，另長官也表示原諒他，認他對於長官施強暴處1年徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照
台南地院認張男因一時失慮誤蹈法網，犯後坦承犯行，又有情緒障礙等疾患，另長官也表示原諒他，認他對於長官施強暴處1年徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照

車禍 陸軍

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