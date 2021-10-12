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男網傳「打疫苗死700人」獲免罰 法官：中央也無確定數字

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在今年7月間，在臉書發布接種疫苗的死亡人數已突破700例，遭警方送辦，台中地院台中簡易庭審理後，判李免罰。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台中市李姓男子在今年7月間，在臉書發布接種疫苗的死亡人數已突破700例，遭警方送辦，台中地院台中簡易庭審理後，判李免罰。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台中市李姓男子在今年7月間在臉書公開社團內，發布「台灣打疫苗死亡已突破700例」，有網友發現後檢舉到衛福部，李遭警方依違反社違法送辦，不過法院審理後，認為根據指揮中心的函覆，截至今年8月2日為止，接種疫苗疑似死亡病例為548例，與李發布的數字，雖然不符，但「無鉅額差異」，而且指揮中心函文也稱「該摘要非臨床完整資料」，顯見指揮中心也不知確實的死亡人數，認定李所言並非無稽，判李免罰。

裁定指出，今年7月24日，台中市李姓男子在西屯區的住處內，以臉書的帳號在公開的社團「雙標黨的雙標物語」發文，提及「台灣打疫苗死亡已突破700例」，有網友看到後，認為是不實訊息，檢舉到衛福部的署長信箱，警方通知李到案說明，並認定李違反社會秩序維護法，函送台中地院台中簡易庭裁處。

台中地院簡易庭審理時，李姓男子承認有在臉書發表貼文，但他辯稱，所有的疫苗一般研發的時間要7到10年，疫苗裡面有一些不確定的成分，可能會危害人的身體健康，他認為，新冠肺炎疫苗在人體施打是有存疑的，另外也有上網搜尋一些因施打新冠肺炎疫苗死亡的人數，所以才分享到網路。

法官認為，根據今年8月12日中央流行指揮中心函覆，僅載明截至今年8月2日為止，「疑似」疫苗接種後死亡統計人數為548人，雖然與李姓男子發表訊息所載的死亡人數不符，但也未存有「鉅額差異」。

法官指出，另外函覆也寫到「此摘要非臨床完整資料，亦非臨床審查，僅以通報之有限資料摘要」等語，顯見中心也無法全然明白、正確表明確實的死亡人數為何，可以認定李的辯詞是曾經搜尋相關訊息後，相信資訊的正確性，才轉發到網路，無法認定李是故意捏造不實謠言而為散布，判李免罰，可抗告。

假消息 新冠疫苗

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