蔣萬安追問「精神衛生法」進度 蘇揆：拚本會期送立院

屏東縣超商無辜女店員遭挖眼案震驚全台，國民黨立委蔣萬安今天在立法院質詢時追問「精神衛生法」、「最低工資法」等草案進度。行政院長蘇貞昌表示，他們拚拚看這會期送來立院；「最低工資法」草案則力拚下會期加速送立院審議。

蔣萬安質詢時表示，屏東挖眼案看了不只心痛，更為家屬感到非常不捨，當下受害女孩承受的壓力、心理創傷，外人很難體會。2016年小燈泡案後，蔡英文總統宣示修補社會安全網，2019年鐵路殺警案，衛福部承諾修正「精神衛生法」，2020年蔡總統就職時，再次承諾強化社會安全網。

蔣萬安詢問，社會各界大聲疾呼的「精神衛生法」躺在政院多年，到底何時要送立院？

蘇貞昌答詢表示，發生這件事令人心痛，政府責無旁貸，對於家屬政府感同心受，相關作業機制，這幾年來大大增加社工預算、人員編制，給地方政府大力支援，當然都還遠不及。陳時中表示，上次在社福衛環委員會討論後，他有和政委報告，立刻展開協商要儘速完成。

蘇貞昌表示，因爲還要和司法單位進行很多溝通，但政院拚拚看這會期送來。蔣萬安說，只要政院送來他就排審，希望盡快完成三讀。

此外，蔡總統競選政見要訂定最低工資法，草案至今卡關長達三年，蔣萬安說，不希望每次討論基本工資，永遠是勞資角力、漫天喊價，並批評蔡政府政見從上任跳票到第二任。蘇貞昌表示，這次調整基本工資是15年來最高調幅。不是政府沒決心或在卡案，而是要整合各界意見，他們會加速力拚在下會期送來。