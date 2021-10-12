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女派出所丟證物卻反控警暴力執法 分局認過當 記過調地

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄34歲潘姓女子因涉嫌性交易被三民一分局員警查獲，但她不滿最近2個月被警方取締兩次，在長明街派出所內脫序丟擲物品，偵辦的黃姓巡佐因此與潘女有肢體上衝突，押著潘女到電腦前製作筆錄；潘女指控黃員執法過當，分局調查後也認為員警制止行為有違失，黃被記過並調整轄區，值班所長、在場員警各記申誡一支。

據了解，長明街派出所員警上月30日接獲通報後，派員前往建國三路查訪色情交易，當晚10時許，在一棟出租套房內逮到剛完成交易的潘女與另名男子，潘當場認罪，被帶回派出所製作筆錄。

潘女不滿近2個月被警方取締兩次，面臨社會秩序維護法的裁罰，在派出所內脫序咆嘯，一度將套房帶回的衛生紙等證物丟在偵辦的黃姓巡佐眼前；黃員為制止潘女，過程中出手掐住潘女頸部，將她帶往偵詢區製作筆錄。

過程中，因潘女重心不穩，兩人雙雙倒地，潘女被攙扶起來時，卻趁機揮拳傷到另名員警頭部，場面一度火爆，所幸經值班所長安撫，才平息兩人怒火，事後潘女、黃姓員警都到醫院驗傷，但直至今日，兩人都未提傷害告訴。

今三民一分局調查後，公布監視器還原事發經過，警方坦承員警因潘女的不當言語及挑釁行為，被激怒後產生的動作「過當」有違失，黃員予以記過處分，並調整服務地區，隨行戒護的林姓員警則被記申誡處分，另當晚值班的所長因有督導責任，也被記申誡警惕。潘女依違反社會秩序維護法妨害風俗予以裁罰。

三民一分局長蕭正松表示， 本案經督察單位調查，秉持毋枉毋縱、絕不護短原則，除處分外，另再加強員警的情緒控管教育及精進執法技巧。

潘女在派出所內情緒失控，警方今公布監視器畫面，反控潘女也有拉扯員警。圖／讀者提供
潘女在派出所內情緒失控，警方今公布監視器畫面，反控潘女也有拉扯員警。圖／讀者提供
潘女將裝有衛生紙、保險套等證物的垃圾袋，丟在黃姓巡佐眼前，雙方因此發生衝突。圖／讀者提供
潘女將裝有衛生紙、保險套等證物的垃圾袋，丟在黃姓巡佐眼前，雙方因此發生衝突。圖／讀者提供

衛生紙 監視器 性交易

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