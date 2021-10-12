聽新聞
test
0:00 / 0:00
當兩岸犯罪集團橋梁 通緝男堅持帶大包行李入獄
高雄警方追查詐騙集團組織，發現從事網拍生意的通緝犯曾姓男子在2年內，涉嫌提供160個大陸人民的金融帳戶，給詐騙集團洗錢，讓詐團從兩岸騙得的贓款，可匯至大陸或匯來台灣。全案依違反洗錢防制法及個資法移送法辦。
據了解，38歲的曾姓男子多年前便自設公司，從事網拍生意，曾涉案入獄，2014年還利用假名字簽具支票做生意，被控偽造有價證券判刑，未到案執行，去年11月經橋頭地檢署通緝，另也涉過失傷害、詐欺案，經高雄、屏東2地檢署通緝中。
高雄市刑警大隊偵二隊追查詐騙集團，發現曾姓男子利用設的網拍拍公司，在大陸與台灣兩岸間，涉嫌當詐騙及洗錢犯罪集團的橋梁，將犯罪集團取得的大陸人民金融帳號、密碼及U盾、銀聯卡，提供給詐騙集團，當詐騙贓款的洗錢工具。
警方查出曾姓男子落腳在屏東，10月6日追到屏東市曾的租屋，搜出U盾、銀聯卡、多本存摺及金融卡，並自他的電腦中，查出他近2年內，已將大陸犯罪集團的160個帳戶，涉嫌提供給詐騙集團洗錢，獲利約人民幣26萬元（約新台幣113萬元）。
曾姓男子自知涉及多案並遭通緝，還自備一大袋生活用品四處逃捕，行李袋內的用品包括未開封的內衣褲和涼墊、涼被，被捕時一直央求員警讓他帶著這大包行李，稱監獄裡的不好用，才要隨身攜帶，讓員警傻眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言