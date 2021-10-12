士檢「中和、淡水」分不清楚 害人被通緝判賠3萬元確定

徐姓男子因傷害案遭士林地方法院判拘役30日，得易科罰金，但士林地檢署執行科長、書記官在2018年7月26日寄發執行傳票時，卻寫錯地址「中和變淡水」，又沒發現郵局查無地址退回，傳票未送達。同年11月2日，士檢通緝，隔天徐被淡水分局高姓警員告知通緝，徐現身分局門口，高堅持上銬。徐提國賠，台灣高等法院民事庭判士檢應賠償3萬元。

徐姓男子表示，他住在新北市「中和區」，但士檢執行科科長、書記官卻寫成「淡水區」，他沒收到執行傳票而遭通緝。2018年11月3日徐接到新北市警淡水分局的電話，高姓警員告知他已被通緝，要求他到分局報到。

徐說他配合製作筆錄、按壓指紋、拍攝嫌疑犯照片後解送士檢，檢察官在訊問文件上勾選「緝捕到案」，他繳納易科罰金後才離開。徐認為士檢的公務員執行職務過失，不法侵害他名譽權、自由權、信用權和其他人格權。因此依國家賠償法求償51萬元。

士院民事庭判士檢賠償6萬元，士檢不服而上訴。

高院民事庭認為，士檢確實有疏失，郵局「查無此址」退回後，卻未注意再行調查確認，仍按錯誤地址執行拘提，經淡水分局函覆查無該址，且不知徐去向，無法拘提到案。

而士檢書記官在同年10月31日逕以徐姓男子傳拘無著無由，製作通緝書（稿）送給科長審核，科長也沒發現錯誤，直接批核。高院認為士檢公務員執行職務，明顯有違背職務注意義務過失，致徐因錯誤通緝及之後自動到案仍遭逮捕、拘禁，名譽和行動自由被侵害。