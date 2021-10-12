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35歲機師在駕駛艙猝死 老父心碎要華航賠250萬元敗訴
中華航空劉姓機師3年前預訂駕駛從越南胡志明市返台的班機，未料在起飛前猝死；劉父認為兒子過勞致死，要求華航賠償250萬元，台北地方法院認為劉父主張無理由，判劉父敗訴，可上訴。
劉父主張，兒子2015年升任正機師，2018年3月28日上午先執行華信航空從台中飛往胡志明市的任務，稍作休息後，欲從胡志明市返回台中，起飛前在機艙內突然昏迷，急救後仍宣告不治。
他認為，兒子猝死時才35歲，是因長期執勤疲勞航班，導致身心無法負荷，且兒子生前多次向親友表示值勤時間違反生理機能，甚至想離職，認為兒子是過勞而死，另公司對員工訓練不足，導致案發時手忙腳亂，急救不當，要求華航賠償100萬元扶養費、150萬元精神慰撫金。
華航抗辯，案發後沒有接獲桃園市政府認定劉的死因是過勞，且劉的飛航工作時間皆符合勞基法、飛航作業管理規定，否認劉有長期疲勞駕駛，認為劉父未盡舉證責任。
法院認為，根據劉生前執勤紀錄，難認華航有安排劉疲勞航班，劉也沒有反應或填寫飛行疲勞、派遣疑慮報告等，且劉父訴訟後也未舉證，判華航免賠。
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