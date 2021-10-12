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討厭國小校慶預演的鼓聲 男子揚言拿菜刀衝校園被判刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

家住台北市松山區某國小附近的段姓男子，討厭國小校慶預演發出的鼓聲，打電話到台北市政府教育局恫稱如不改善，就要拿菜刀衝入校園，被訴恐嚇公眾罪。台北地方法院審理，判段有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

松山區某國小去年底要舉行校慶，段認為校慶預演鼓聲是噪音，11月12日撥打1999到教育局政風室稱「我為某某國小附近大樓住戶，因某某國小校慶預演鼓聲擾民，要求見學校校長反映未果，希望該局人員向學校反映，若未反映改善，我將親自前往學校並拿菜刀」，政風人員通報教務處，對段提告。

法院審理，段坦承打過電話，否認犯行，辯稱投訴內容是針對國小校長而非不特定公眾。

教育局政風人員稱，段來電稱學校鼓聲太大，1999轉接電話來時，說有民眾要陳情貪汙案，通話後，段希望他可以向學校反映，還說如果不跟學校反映，就要帶著菜刀親自去。

法官認為，段稱將親自前往學校並拿菜刀，表明前往的處所是國民小學，小學內有教職人員、學生，屬特定及不特定多數人聚集的場所，如發生攻擊事件，勢必造成公眾恐慌。

法官認為，現今社會時有無差別攻擊事件，段的言論極易使人聯想到校園恐怖攻擊事件，段辯稱不是在對公眾恐嚇不可採，他犯罪事證明確。

判決指出，段只因對鄰近國小發出噪音不滿，即恐嚇造成公眾不安、恐懼，使公共秩序受破壞，考量段的學經歷、犯罪動機等，判他有期徒刑2月。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

恐嚇 教育局 噪音

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