在警車前公然違規!詐欺犯謊報親哥身份 躲不過人臉辨識
高雄20歲吳姓男子日前騎車載著友人外出，卻因沒戴安全帽又在警車面前闖紅燈，隨後遭警方攔下盤查，警方詢問吳男身分時，卻報親哥哥的身分證資訊，員警用人臉辨識，隨即查出他月前遭詐欺通緝，隨即將他逮捕歸案，並移送高雄地檢署。
仁武警分局大華派出所10月9日晚上9時30分許，員警巡邏時，發現吳男騎機車雙載，且沒戴安全帽又在警車面前闖紅燈，員警便上前示意攔停；當警方準備開立交通違規告發單時，他竟不願報上自身資料，而是上報親哥哥的身分證號。
據了解，吳男從事水電工作，因涉嫌詐欺罪，於9月底遭地檢署通緝，因吳男不願配合提供身分資料，令巡邏員警察覺有異，對比相片也不像，隨後警方運用人臉辨識才查出身分；經查吳男涉嫌詐欺罪，於9月底遭地檢署通緝，隨即將他逮捕歸案。
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