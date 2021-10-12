在警車前公然違規!詐欺犯謊報親哥身份 躲不過人臉辨識

高雄20歲吳姓男子日前騎車載著友人外出，卻因沒戴安全帽又在警車面前闖紅燈，隨後遭警方攔下盤查，警方詢問吳男身分時，卻報親哥哥的身分證資訊，員警用人臉辨識，隨即查出他月前遭詐欺通緝，隨即將他逮捕歸案，並移送高雄地檢署。

仁武警分局大華派出所10月9日晚上9時30分許，員警巡邏時，發現吳男騎機車雙載，且沒戴安全帽又在警車面前闖紅燈，員警便上前示意攔停；當警方準備開立交通違規告發單時，他竟不願報上自身資料，而是上報親哥哥的身分證號。