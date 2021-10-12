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覺得粗工太累!男改行當詐騙車手 才上工2天就被逮
高雄謝姓男子因缺錢花用投入詐欺行列，行騙長達2個月，同時招攬陳男擔任車手頭，黃男擔任車手。據悉，黃男做粗工為生，因工作太辛苦，在每天1500元收入的利誘下，加入謝男為首的詐騙集團，豈料，才做兩天就被逮；警方循線相繼逮捕主嫌謝男、陳男以及黃男，並將三人依詐欺罪移送，均被法院羈押。
楠梓警分局日前接獲165通報，轄內有詐欺車手共分3處提領19筆款項，警方隨即組專案小組查緝，經調閱監視器分析、比對，發現30歲謝姓男子涉嫌重大，另有27歲陳男、21歲黃男兩名同夥。
警方調查發現，至少有4名受害人，其中有一名周姓女大學生，平時透過網購買衣物，卻接到詐欺集團佯稱，客服因作業疏失多訂20多組商品，誘使被害人依指示操作，透過詐欺集團提供帳戶認證，並藉此轉出現金9萬多詐得款項。
警方於10月9日下午2時許，持拘票會同旗山偵查隊，先是前往旗山永福街逮捕主嫌謝男，隨後在華中街逮捕陳男、黃男，同時查扣犯案手機、24萬1千元現金。
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