覺得粗工太累!男改行當詐騙車手 才上工2天就被逮

高雄謝姓男子因缺錢花用投入詐欺行列，行騙長達2個月，同時招攬陳男擔任車手頭，黃男擔任車手。據悉，黃男做粗工為生，因工作太辛苦，在每天1500元收入的利誘下，加入謝男為首的詐騙集團，豈料，才做兩天就被逮；警方循線相繼逮捕主嫌謝男、陳男以及黃男，並將三人依詐欺罪移送，均被法院羈押。

楠梓警分局日前接獲165通報，轄內有詐欺車手共分3處提領19筆款項，警方隨即組專案小組查緝，經調閱監視器分析、比對，發現30歲謝姓男子涉嫌重大，另有27歲陳男、21歲黃男兩名同夥。

警方調查發現，至少有4名受害人，其中有一名周姓女大學生，平時透過網購買衣物，卻接到詐欺集團佯稱，客服因作業疏失多訂20多組商品，誘使被害人依指示操作，透過詐欺集團提供帳戶認證，並藉此轉出現金9萬多詐得款項。