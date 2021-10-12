台南瓦斯送貨員辱警「靠爸」不罰 法官:一時情緒表達

台南市郭姓男子今年3月29日下午6時50分送瓦斯，行經永康區中華路與中山南路交岔路口，因手持行動電話及香菸而為警攔查，隨口罵了「阿不然你是在靠爸逆啦，很滾耶（台語）」，因為「靠爸」兩字，警方認他有違社會秩序維護法之嫌送辦，新市簡易庭對照當時情境認郭用詞較為粗俗，但僅屬一時情緒表達，難認有以顯然不當言語相加，已達妨害公務的程度而不罰。

郭表示，案發時，他是要去裕農路送瓦斯，後來在中華路與中山南路口的鴨寶飯前，騎車拿行動電話看導航被警察攔查；當警察欲查證身分開罰單之際，因為他是無照駕駛，深怕被開罰單會被辭退而沒工作，一時情緒不穩，隨口罵了「靠爸」，他不知道這樣的行為已經逾越合理表達意見的範疇。

員警依法執行職務時，以「靠爸」不相當言詞相加，已涉社維法第85條第1款「於公務員依法執行職務者，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰」，將郭男依法送辦。

新市簡易庭審酌，郭男所稱言語是否屬顯然不當言詞，即應以「阿不然你是在靠爸逆啦，很滾耶」整句話語的前後脈絡及情境，加以審視。

判決認為，閩南語所稱「靠爸」，雖原指因父親過世而痛哭、極度傷痛之意，而有隱喻喪父之意，惟經過多年語言使用與生活融合的發展，「靠爸」除轉化為質疑他人無端生事、無理取鬧或小題大作而表示不滿、不屑或極度不認同的意外，也有用於表達驚訝或遺憾之意。

例如突然發現忘記做某件事或做錯某件事，而以「靠爸」來加強猛然發覺懊惱的語氣，甚至也有用在某形容詞後方以強調所欲表達之意，例如閩南語「歹吃到『靠爸』」，誇張地形容食物非常難吃。

判決指出，「靠爸」一語雖非文雅且帶有粗俗或誇張的意味，然沿用至今，儼然已成為吾人日常生活中慣用語言表達方式甚明，另所謂「很滾」於台語詞彙中，也有代表「很生氣」。