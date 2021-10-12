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強制工作摺紙蓮花、縫紉 受刑人：一罪二罰公平何在？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

憲法法庭今就刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例「強制工作」規定，是否有一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由疑義辯論。受刑人黃智明以「法庭之友」身分遞交意見，他在稿紙上一字字寫下強制工作的感想，向大法官表示「我們都知錯了」，但認為一罪二罰公允何在？希望大法官重新考量強制工作的必要性與適法性。

黃智明表示，他們普遍書讀得不多，但假設政府某項設施疏忽而害死一條命，被害家屬卻要求規定要賠償合理金額的兩倍，國家願意嗎？他以一事二賠來和一事二罰相比擬，認為國家司法要求明刑弼教、刑期無刑的當下，應該也要做到符合現代國情的司法改革，才符合國人期待與社會觀感。

黃智明認為犯罪經審判徒刑後再另求強制工作，應是極權國家、威權國家的司法產物，而前身為流氓感訓隊的泰源技訓所共收容約1700人，因強制工作人數占比不多，因此強制工作處分人進入泰源新收考核完均配業三工、四工、七工場，這3個單位為保安強制收容工場。

黃說，三工場作業項目是電子零件組合，四工場是縫製，七工場為製作喪家用的紙蓮花，他質疑有幾項工作能和時下社會工作相結合？雖然所方長官很努力尋找師資，但因泰源技訓所位置偏僻，師資難尋。

受刑人黃智明認為在泰源技訓所強制工作的所學無助出社會之用，也認為強制工作違反一罪二罰原則。示意圖／ingimage
受刑人黃智明認為在泰源技訓所強制工作的所學無助出社會之用，也認為強制工作違反一罪二罰原則。示意圖／ingimage

司法改革 大法官

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