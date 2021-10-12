爽賺錢？ 電信詐欺案竄升 法務部認「強制工作」不可廢

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，大法官今在憲法法庭行言詞辯論。法務部以相關機關身分說明立場，認為強制工作本身為保安處分，具有防衛社會目的，為刑罰理論演進歷程中重要的制度，希望大法官對此一重要的保安處分制度，宣告合憲。

法務部表示，我國刑事政策立法，採行刑罰、保安處分雙軌制，保安處分的強制工作制度有悠久的歷史，順應社會轉變，以不是想像中的「強迫勞動」，而是對於以犯罪謀生之人予以技能訓練，未侵害人性尊嚴。

法務部認為，雖部分程序規定不足，恐違正當法律程序原則，但闕漏的程序法，與實體法規範的合憲性無關。至於強制工作與刑罰的區隔，須從執行的實際層面加以觀察，如能親自到技能訓練所履勘，可以更切實的理解。

強制工作是為培養受處分人正確工作觀念、自立更生的習慣，以達特別預防的目的，因此只有犯刑法第90條、組織犯罪防制條例第3條第3項、竊盜犯贓物犯保安處分條例第3條規定才施以強制工作。

實務上，自2011年以後，強制工作新入所人數逐年下降，由2011年度的186人降至2017年度41人，主要是因法院宣告強制工作人數下降所致，法務部認為司法機關對於強制工作的聲請與宣告相當節制。

而2018年度起，強制工作新入所人數略有上升趨勢，主因是2017年4月19日組織犯罪防制條例將詐騙集團犯罪納入組織犯罪，但修法後，新入所人數迄目前為止，最多為去年間105人，仍遠低於2011年度。

依規定，強制工作最長期間為4年6月，實務上自2016年至2020年，法院免其處分繼續執行的人數共計311人，約占88.86%，執行期滿人數共計39人，延長處分期間人數0人。因此，執行強制工作期間絕大多數不滿3年，且無延長的情形。

法務部認為現行強制工作規範明確，無論要件、期間、刑罰免除等制度，在刑法、組織犯罪防制條例、盜贓條例均明確完整，符合憲法第8條拘束人身自由的法律保留原則，沒有侵害人身自由的疑慮。受處分人的聲請權、陳述意見程序有所闕漏，立法上應於刑事訴訟法補足，但不應以程序規範闕漏就認為刑法、組織犯罪防制條例、盜贓條例強制工作制度本身違憲。

法務部表示，強制工作與刑罰有區隔，主要是培養技能及勞動習慣，非以拘束人身自由為主；而刑罰是以拘束人身自由為主，於監所內作業為輔，更重要的是，不能因強制工作人數較少，基於資源利用而「外溢」提供給受刑人技能訓練同予受惠，或矯正機關因應時代潮流及為利更生而加強對受刑人技能訓練，即倒果為因認為對於專為矯正以犯罪謀生的強制工作無存在必要。