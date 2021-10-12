罪犯強制工作侵害尊嚴、人身自由？ 柯賜海也聲請釋憲

有「抗議天王」稱號的柯賜海，因犯偽造私文書罪遭判刑，也須強制工作3年，他也是釋憲聲請人之一。 聯合報系資料照

刑法規定「有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作。」最長可強制工作4年6月，而組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例也有相關規定，甚至可達5年之久，引發侵害人性尊嚴、人身自由與一罪二罰爭議。大法官今將在憲法法庭行言詞辯論。

有「抗議天王」稱號的柯賜海，因犯偽造私文書罪遭判刑，也須強制工作3年，他也是釋憲聲請人之一。本次大法官併案審理34件聲請案，聲請人除人民、法官外，還有最高法院刑事第一庭，將討論的是刑法第90條、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例第3條第3項等規定。

2001年時，大法官曾就「組織犯罪條例強制工作之規定違憲？ 」作出釋字528號解釋，當時認為設強制工作的規定，是藉以補充刑罰不足，協助更生人再社會化，未違憲。

本次的聲請律師們認為，受限於技能訓練所的人力、空間與資源，不受每位強制工作受處分人都有機會能參加技訓班，使得他們再實施作業上「與一般受刑人無異」；若以「強制工作」為名但實質內容與徒刑相同，已違反憲法一罪不二罰原則。

聲請人的律師們認為相關規定侵害人民工作權，並稱「工作權的積極內容是自由選擇從事特定職業，消息內容則是『不從事職業的自由』」。

司法院刑事廳也認為強制工作違反一事不二罰，且是否能藉此矯正犯罪習性、養成勞動習慣，也顯有疑義。刑事廳認為，廢除強制工作是外國立法趨勢，像是德國在1969年、瑞士在2006年相繼廢除強制工作處分，奧地利刑法也在1974年刪除強制工作處分的規定。

刑事廳指出，我國的強制工作現況，技訓所自營的作業多是加工或製造簡單藝品、器具和食品，雖然有電腦硬體維修、縫紉、木工、漆藝等班，但只有特定條件的收容人才能參加，因此認為侵害人身自由、違反比例原則。

監察院國家人權委員會以法庭之友身分提出意見書，認為強制工作在執行層面上對受處分人存有「殘忍、不人道、辱其人格」的情事，不符合公政公約與聯合國「受刑人處遇最低限度標準規則」的標準與規範。

鑑定人、台大法律學院教授許恒達則認為，我國現行強制工作因最高法院大法庭2019年度台上大字第2306號裁定的合憲性解釋之故，已可分為社會防衛（組織條例）及特別預防（刑法及盜贓條例）的強制工作，前者兼考量社會防衛與特別預防需求，而後者著重於特別預防。

許認為強制工作未侵害人性尊嚴，3部法律有關強制工作的宣告要件，除組織條例尚稱合乎法律明確性外，刑法與盜贓條例的規定則違反法律明確性原則。綜合考量強制工作的法律規範及實務現況後，應認該制度不符比例原則，特別預防型強制工作不符手段必要性，而社會防衛型強制工作雖可勉強符合必要性，但無法通過狹義比例性的審查。

許恒達認為我國現行法強制工作侵害受處分人的人身自由，自屬違憲，且強制工作制度違反一罪不二罰原則，強制工作的停止執行制度，也不符正當法律程序。