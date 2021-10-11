撿回收老婦竊衛生紙遭索賠18萬 受不了反告恐嚇取財

高雄一名撿資源回收維生的林姓婦人，擅自拿走路旁2串衛生紙，雖事後送回派出所並願和解，但仍遭失主李女不斷索賠，前後共要了新台幣18萬多元，林婦受不了，反告李女恐嚇取財。

高雄市警察局鳳山分局今天發布新聞稿表示，8月19日凌晨2時許，接獲40歲李姓女子報案，表示自己放在機車旁的2串衛生紙不翼而飛。

警方表示，經循線調閱周邊監視器，發現衛生紙遭一名婦人取走後，2小時內掌握身分，並至婦人住家查訪，但無人應門；19日上午9時許，67歲林姓婦人疑因內心不安，自行將衛生紙送至五甲派出所，並坦承犯行，被依竊盜罪嫌法辦。

林婦因初犯且不諳法律，擔心遭判刑入獄，積極與李女談民事和解。據查，雙方8月19日口頭約定，由林婦以原價798元向李女買回2串衛生紙，但未簽和解書；不料李女又跟林婦追加要求支付衛生紙原價100倍的賠償金，否則不願和解。

林婦向警方表示，因畏懼遭受刑責而答應李女要求，兩人相約8月20日下午至銀行進行衛生紙原價798元及100倍賠償金7萬9800元2筆匯款，由李女拿出預先備妥的和解書，2人共同簽立。

但在2人簽妥後，林婦說，李女又跟她表示要將文件掃描，須再支付1000元掃描費，但她認為和解書上沒有列這筆款項，向李女質問此事，結果遭李女嗆「不和解了，我一定要讓你被關。」

隔月李女再到林婦住家談和解，並出示1張寫著律師費及相關費用共10萬元明細表，要求林婦支付，林婦因太害怕被抓去關，就照李女要求，於9月9日再匯款10萬元。

警方表示，林婦因受不了李女多次付款要求，向兒子告知此事，最後才在兒子陪同下至五甲派出所對李女提告恐嚇取財，警方詢後已將李女依恐嚇取財函送。