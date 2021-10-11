男開網咖欠稅2170萬桃園最大戶 稅局追16年扣百萬元

桃園市張姓男子25年前經營網咖遊藝場失敗，積欠娛樂稅累積高達2179萬元，市政府地方稅務局追追追小組立案鍥而不捨追查，在行政執行署桃園分署合作下，自16年前起執行張男薪資分期扣薪至今，地務局今天下午表示，張男為該局個人累積欠稅逾1000萬元以上排名第一，張男名下始終沒有財產，無從一舉追繳欠稅，至今累計追繳舊欠款約100萬元，盡管追稅金額不如預期，但執行扣薪追繳起徵代表追查欠稅決心。

市府地稅局統計，該局追追追小組追查陳年舊欠稅案，列管營利事業累積欠稅逾5000萬元以上及個人累積欠稅逾1000萬元以上個案，每年檢討進度，張姓男子累積欠稅至今仍高達2070多萬元，為全市列管積欠逾千萬元以上個人欠稅大戶排名第一。

該局調查，張姓男子25年前經營網咖遊藝場，後因經營不力倒閉，積欠娛樂稅累積達2179萬元，該局列管追查，配合執行署桃園分署加強執行追稅，經查張男名下早已無財產、無存款，僅一輛30年車齡老車，無拍賣價值，無法執行，直到2005年間起，自張男工作所得薪資三分之一分期扣繳欠稅，每月幾千元，至今追回欠稅約100萬元。