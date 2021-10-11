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玩家假裝要買遊戲幣卻未付款 法官以詐欺得利判刑3月
28歲盧姓男子於去年5月間，在網路遊戲公開頻道謊稱欲購買36萬遊戲幣， 謝姓被害人同意以2500元出售，並依盧指示在線上遊戲交付遊戲幣。盧涉嫌取得遊戲幣後未依約付款，謝報警法辦、起訴。台南地院依盧觸犯詐欺得利罪，判處徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，盧於去年5月7日上午9點25分，上網連線至金爽娛樂城線上遊戲，以暱稱「米其林廣告」在遊戲公開頻道佯稱，欲購買36萬遊戲幣，謝姓男被害人同意以2500元出售，並依盧指示在金爽娛樂城線上遊戲交付遊戲幣36萬給暱稱「米其林廣告」。
盧取得遊戲幣後，未依約支付款項，且置之不理，謝查覺受騙報警法辦，方警循線查得暱稱「米其林廣告」線上遊戲註冊時，綁定手機為周姓男子名義申辦行動電話門號，發覺是周（周涉嫌詐欺罪嫌部分，另為不起訴處分）借予盧註冊遊戲使用。
法官審酌，盧並無意願支付對價來購買遊戲幣，假裝有意向告訴人謝購買取得遊戲幣後，拒不支付對價，使自己獲得財產不法利益，告訴人無端受有損害；考量盧犯後雖於偵查中坦承犯行，但迄未與告訴人達成和解賠償損害等一切情狀，判處3月徒刑。
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