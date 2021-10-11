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不滿加油遭插隊 他比中指涉犯公然侮辱罪遭罰3000元

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄于姓男子騎車前往某高雄加油站加油時，與盧姓女子發生排隊糾紛，兩人因此，爆發口角衝突，因于男向盧女比中指，令她不滿事後憤而提告。因比中指的手勢指辱罵「三字經」等言語的肢體化，屬侮辱的行為，經法院審理，于男涉犯公然侮辱罪，處罰金3000元，全案可上訴。

判決指出，于男今年5月14日下午5時許，騎機車前往高雄某加油站機車加油區時，與盧女發生排隊糾紛，雙方因此爆發口角衝突。過程中，于男以左手對盧女比出中指手勢，藉此羞辱對方。事後盧女不滿，憤而將行車紀錄器影像與照片，交由警方，並對于男提告公然侮辱罪。

按刑法上的公然侮辱罪，是指侮辱他人，且該侮辱行為係公然為之始可成立；然而比中指的手勢意義，源自西方文化脈絡中，以肢體動作象徵侮辱性的言語據本國一般社會通念，比中指的手勢係指辱罵「三字經」等言語的肢體化，含有侮辱他人人格、貶損他人在社會上評價地位的意義，屬侮辱行為。

地方法院審酌，于男在不特定多數人得共聞共見的加油站內，以比中指的手勢貶損告盧女人格尊嚴，雖坦承犯行，但無法與對方達成和解，經橋頭地方法院審理，于男涉犯公然侮辱罪，處罰金3000元，全案可上訴。

高雄于姓男子因口角糾紛朝對方比中指，遭對方提告，經法院審理，于男涉犯公然侮辱罪，處罰金3000元，全案可上訴。記者陳弘逸／攝影
高雄于姓男子因口角糾紛朝對方比中指，遭對方提告，經法院審理，于男涉犯公然侮辱罪，處罰金3000元，全案可上訴。記者陳弘逸／攝影

公然侮辱 加油站

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