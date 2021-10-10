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從中國採購石材磁磚來台偽稱印尼貨 貿易商判刑1年

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台北市陳姓貿易商向中國業者採購3批石材或磁磚，再以偽造產地證明、貨輪航線資料，偽裝成自印尼進口，報關進口得逞。基隆地方法院審結，認定陳男犯行使偽造文書2罪、虛偽標記商品原產國罪，判應執行有期徒刑1年，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，陳男負責的公司以進口石材、磁磚、建材等相關產品為業，明知中國產製石材及磁磚，除主管機關公告准許者或經主管機關專案核准者外，不得輸入台灣地區，仍接受不知情客戶訂購花崗石或磁磚時，向中國地區廠商購買進口。

2011年11月初，陳男向中國業者訂購花崗岩製品，安排裝放在23只貨櫃內，在香港裝載到貨輪上，同月4日運抵基隆港。陳再以真實身分不詳印尼籍男子處，取得偽造的印尼公司發票、產地證明及船舶不實航線、貨櫃動態表等文件，交由不知情報關行向財政部關務署基隆關申報自印尼進口石材。

隔年6、7月間，陳男接受戴姓業者委託購買磁磚，向中國佛山業者訂購磁磚後，指示對方印製「Made In Indonesia」不實原產國字樣紙箱裝放磁磚，裝入3只貨櫃在香港運上貨輪後，7月10日運抵台灣，委由不知情報關行業者申報自印尼進口磁磚，獲免審免驗方式通關。

2013年1月間，陳男再向中國佛山地區訂購磁磚，安排裝載在26只貨櫃內，從香港航運抵台灣，並以前年11間相同手法，向關務署五堵關申報自印尼進口磁磚闖關成功。

法務部調查局北部地區機動工作站接獲情資，查出陳男涉案涉事證後移送檢方偵辦，檢察官偵結起訴。

陳男在基隆地院準備程序及審理中坦承犯行，供述與委託採購業者、陳男公司人員和報關行業者證述大致相符，認定犯罪行為明確。陳男3次犯行分別相隔8個月、6個月，2次行使偽造私文書行為相隔1年3個月，難認屬接續犯，應分論併罰。

法官依共同行使偽造私文書罪2罪，各處有期徒刑5月、6月；犯虛偽標記商品原產國罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以1千元折算1日。

陳姓貿易商向中國業者採購石材或磁磚，偽裝成自印尼進口闖關成功進。基隆地方法院審結，依行使偽造文書、虛偽標記商品原產國罪，判應執行有期徒刑1年。記者邱瑞杰／攝影
陳姓貿易商向中國業者採購石材或磁磚，偽裝成自印尼進口闖關成功進。基隆地方法院審結，依行使偽造文書、虛偽標記商品原產國罪，判應執行有期徒刑1年。記者邱瑞杰／攝影

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