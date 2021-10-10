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男不滿橋檢處理 砸大門玻璃又貼恐嚇字被判3月刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓男子與父親經營酪農事業，因不滿橋頭地檢署先前案件處置結果，便持十字鎬砸橋檢玻璃門，盡管事後和解，李男仍不罷休，又於地檢署大樓張貼「門面更換通知」暗示將再來砸玻璃，事後遭依法起訴；橋頭地檢署審理，將他依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月。

判決指出，李男因不滿橋頭地檢署先前案件處置結果，竟在去年4月29日下午2時許，持十字鎬打破位於橋頭地檢辦公大樓南側大門的玻璃，盡管事後達成和解，不起訴處分。

事後李男又在去年10月13日下午1時許，於地檢署同一側門口張貼「門面更換通知，預計10月底前於橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業。」等文字，暗示又要再次破壞該樓玻璃時，由地檢人員報警處理。

警詢、偵查以及地院審理時，李男皆坦承犯行，但他表示，寫文書張貼的意思，就是要用砸碎玻璃的方式來更換門面，如不知前因後果的人，對砸玻璃會感到有壓力，但他盼透過此方式，讓檢方約束偽造文書、詐欺的嫌犯，履行義務，領薪水就該做工作，不然會被民眾說是米蟲等語。

審理時，李男提出曾經診斷疑似妄想症的診斷證明書，卻因他未持續就診，因此，難認案發時是否有因精神障礙或心智缺陷，導致辨識能力或依辨識而犯行，且地院認為，訊問的過程中，對犯案的行為舉止及目的相關問題切題應答，具有識別能力及控制能力。

地院審酌，李男因毀損地檢大門玻璃，侵害該署財產法益，後又持續對地檢不特定多數員工保持不滿情緒，實施並恐嚇犯行，經審理，將他依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月，得易科罰金，全案可上訴。

高雄李姓男子去年10月13日下午到橋頭地檢署張貼「門面更換通知」暗示將再來砸玻璃；橋頭地檢署審理，將李男依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子去年10月13日下午到橋頭地檢署張貼「門面更換通知」暗示將再來砸玻璃；橋頭地檢署審理，將李男依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子去年10月13日下午到橋頭地檢署張貼「門面更換通知」暗示將再來砸玻璃；橋頭地檢署審理，將李男依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子去年10月13日下午到橋頭地檢署張貼「門面更換通知」暗示將再來砸玻璃；橋頭地檢署審理，將李男依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月。記者陳弘逸／翻攝

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