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高雄詐欺通緝犯換租屋處躲避警 只一天就遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄鳥松29歲謝姓男子因涉嫌詐欺罪遭地檢署通緝，為躲避查緝，多次更換租屋處，但始終騎著同一台機車，殊不知早已被警方盯上。日前被巡邏員警發現，他的車停在一處矮房前，登門詢問，隨即發現是謝男，便將他逮捕歸案，移送檢方偵辦。

據了解，謝男本身無業，屬治安人口，有竊盜、詐欺、搶奪等前科，於10月7日因涉嫌詐欺罪遭地檢署通緝，由於他外出，都靠機車代步，早已吸引警方注意。

直到10月8日下午1時許，仁武分局大華派出所員警於轄內巡邏時，發現謝男的機車，停靠在轄內一處矮房前，便登門詢問，結果謝男親自上前應門，隨即被警方認出。

遭通緝的謝男原以為不斷更換租屋處就能躲避警方查緝，豈料，遭通緝後隔天，就被警方發現，警詢後，將他逮捕歸案，並移送檢方偵辦。

高雄鳥松29歲謝姓男子因涉嫌詐欺罪遭地檢署通緝，10月8日下午遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳥松29歲謝姓男子因涉嫌詐欺罪遭地檢署通緝，10月8日下午遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳥松29歲謝姓男子因涉嫌詐欺罪遭地檢署通緝，10月8日下午遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳥松29歲謝姓男子因涉嫌詐欺罪遭地檢署通緝，10月8日下午遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝

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