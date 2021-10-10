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網路上罵人龜孫子用問句 法官認定公然侮辱判罰5千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子因細故與蔡姓男子發生爭執，於去年8月間，上網後在蔡臉書帳號下貼文「所以你是龜孫子嗎？還不敢真面目世人，可悲！」「果然是白癡，連字都看不懂？」黃一審被依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役，不服提出上訴，二審法官認為一審認事用法無誤，駁回上訴。

判決說，黃於去年8月11日，上網連結至臉書通訊平台社團內，在不特定多數人或特定多數人得以共見共聞狀態下，對蔡所用帳號接續張貼「所以你是龜孫子嗎？還不敢真面目世人，可悲！」「果然是白癡，連字都看不懂？」等文字，侮辱蔡姓男子。案經蔡報警法辦、起訴。

台南地院簡易法庭一審依黃觸犯公然侮辱罪，判處罰金5千元，得易服勞役，黃不服一審判決，提出上訴，黃矢口否認涉有公然侮辱犯行，辯稱蔡長期對他威脅恐嚇，他只是為了保護家人，貼文都是問號，並未侮辱蔡。

二審法官認為，「龜孫子」、「白癡」等字眼，於一般社會通念中，都屬侮辱他人人格言語，且依貼文字前後言，是此不雅文字貶損蔡社會評價。此舉已構成公然侮辱犯行。

法官認為，黃雖然使用疑問句，然依其前後文字，黃顯非真有疑問而欲求蔡回答，而是將「龜孫子」、「白癡」等侮辱性字眼放入問句中，藉反問方式以達侮辱目的。法官認為黃辯稱並無故意侮辱人，與事實不符，不採信黃的供詞，駁回上訴。

黃姓男子被控於去年8月間，上網後在蔡臉書帳號下貼文「所以你是龜孫子嗎？」 等文字涉嫌侮辱蔡。黃一審被依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役，黃不服提出上訴，二審法官駁回維持一審判決。圖／本
黃姓男子被控於去年8月間，上網後在蔡臉書帳號下貼文「所以你是龜孫子嗎？」 等文字涉嫌侮辱蔡。黃一審被依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役，黃不服提出上訴，二審法官駁回維持一審判決。圖／本

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