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2男持玩具槍朝溪床射擊 法官：讓人誤認真槍各罰3千
陳姓男子和吳姓男友人，今年4月間在台南市仁德區二行里堤防上，共同攜帶類似真槍玩具槍空氣長槍1支，朝向二仁溪溪床射擊，台南地方法院簡易法庭法官認為， 兩人行為足以使他人誤認為真槍而心生畏懼，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法，各裁罰3千元。
裁定書指出，陳姓和吳姓男子於4月21日晚間7點20分，在仁德區二行里堤防上，攜帶類似真槍的玩具槍空氣長槍1支，朝向二仁溪溪床射擊，警方認為有危害安全之虞依違反社維法移送台南地院審理。
法官認為，陳及吳姓男子共同攜帶類似真槍玩具槍空氣長槍1支，朝向二仁溪溪床射擊，足以使他人誤認為真槍而心生畏懼，已有危害安全之虞。
法官認定，2人有違反社會秩序維護法行為，審酌被移送人行為動機、目的、手段、智識程度、行為後態度等一切情狀，各裁罰3千元，案可抗告。
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