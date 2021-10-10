調查局緝毒戰術原有望登國慶大典 迫於疫情胎死腹中

調查局緝毒組原有望在國慶大典表演行動安全戰術，礙於疫情影響取消計畫。圖／報系資料照片

雙十國慶大會今日上午於總統府前廣場揭幕，法務部今年爭取在國慶大典上亮相，由調查局緝毒組負責表演攻堅戰術（又稱行動安全戰術），原本計畫7月開始操練，但受疫情三級警戒影響，緝毒人員根本沒有時間訓練，此構想提報沒多久就胎死腹中，讓調查局首度登上國慶舞台「秀肌肉」的夢想告吹。

據了解，國慶籌備委員會今年中要各部會提報國慶表演節目，法務部旗下雖有調查局、廉政署、矯正署等單位，但僅有調查局配有長短槍、防彈背心等重型裝備，法務部希望以調查局緝毒組攻堅戰術作為表演主軸，預計籌組25至30名緝毒人員演練，此構想經過局本部秘書室討論，公共事務室也認為可行。

據指出，調查局北機站前緝毒組長吳克俊（現為航業處台中站副主任）破獲不少跨國運毒案，緝毒經驗豐富，對緝毒攻堅戰術頗有心得，局本部原想指派吳克俊領軍，從7月底開始負責國慶大會操演訓練，盼能首度登上國慶舞台，成為大會表演亮點，沒想到計畫提出後，因疫情持續三級警戒，最終不了了之。

由於跨國走私毒品問題相當嚴重，美國緝毒局（簡稱DEA）與調查局常有情報交換，DEA早年還會指派專人跨海來台教授行動安全戰術，受訓單位就是調查局，地點在新店青溪園區，課程包括槍械熟練、武器安全、實彈射擊、模擬對抗與致命力決策等，藉此培訓種子教官，希望讓調查局成為「毒販的夢魘」。