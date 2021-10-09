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連五倍券也能造假 法務部：最高可處10年有期徒刑

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

高雄24歲洪姓男子昨天帶家人到牛排店吃牛排，結帳時被店員發現他的五倍券是假的，因外觀很粗糙；他向警方坦承到印刷店印了整套的五倍券。法務部今天表示，偽造五倍券最高可處10年有期徒刑，提醒民眾觸法將得不償失。

法務部說，若偽造、變造五倍券，將涉及刑法第201條第1項之偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處10年有期徒刑；若故意行使偽造、變造五倍券或意圖供行使之用而收集或交付於人，將涉及刑法第201條第2項之行使偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處7年有期徒刑；若以詐欺恐嚇、施以強暴、脅迫等不法手段收購，將涉及刑法詐欺、恐嚇、妨害自由等罪嫌，最高可處5年有期徒刑。

法務部說，振興五倍券有使用限制，不得轉售為其一，營業人違反該規定，將依「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第9條笫2項規定，不得兌領，且情節重大者，得取消兌領款項之資格。

法務部提醒民眾，切勿違反規定，以免得不償失。

法務部晚間指出，偽造、變造五倍券將涉及刑法第201條第1項之偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處10年有期徒刑。圖／報系資料照
法務部晚間指出，偽造、變造五倍券將涉及刑法第201條第1項之偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處10年有期徒刑。圖／報系資料照

法務部 恐嚇 詐欺 五倍券

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