詐欺手法看過來！Dcard也出現受害文 兄弟檔遭判5年

吳姓兄弟在台北市大同區設置詐欺機房，養25名同夥上臉書、Instagram誘騙他人投資，帳號大頭貼都是「美女圖」，一開始先給小利，見對方越陷越深，再一次性騙「大款的」，共得手891萬。士林地方法院審結，依違反組織犯罪條例各判吳姓兄弟5年有期徒刑，沒收為扣案所得295、405萬。可上訴。

判決指出，吳姓兄弟2018年見詐欺賭博網站、詐欺投資網站有利可圖，計畫讓第一線機手以「理財專員」名義佯裝投資專家，在臉書、Instagram製作虛假高報酬投資廣告、經營人頭帳號，向被害人稱「有投資專家帶領投資，可快速獲利」，並假扮投資者分享假的投資成功經驗，營造假象，推銷不實投資方案使被害人信以為真，待被害人有興趣，再加對方LINE好友，機手再要求被害人加入詐欺賭博網站、詐欺投資網站，騙被害人將款項匯入指定帳戶（佯稱首次儲值）。

被害人照做，機手再將被害人轉介給第二線組長，由組長以「總監」、「總指揮」名義佯裝投資團隊高層，先讓被害人的「首次儲值」小額獲利，再向被害人佯稱「因為你操作不當，需要投入更多資金回本」，吸引被害人繼續投資。

吳姓兄弟等27人設置的詐欺網站為「克萊夫曼數位科技」、「AT亞洲頂尖」、「易恆通投資平台」，超過26人受騙，騙得金額約981萬，有被害人曾在社群網站Dcard分享遭騙經驗。

吳姓兄弟向法官坦承，經營假投資網站的同夥，可得被害人匯款金額一半，另一半是集團收入；掛「組長」的同夥月薪3萬，業績好會有分紅。

吳姓兄弟辯稱，是因家中有人生病需照顧，又有未成年小孩要撫養，是家裡經濟支柱；張姓同夥辯稱他是全職考生；王姓同夥辯稱他正在考大學，目前是甜點學徒。