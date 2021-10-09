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網路詐欺牟利800多萬 主嫌判刑5年強制工作3年

中央社 / 台北9日電

吳姓男子發起網路詐欺集團，成員共27人，以網路社群隨機交友，誘騙被害人投資，犯罪所得新台幣833萬餘元。士院依組織犯罪防制條例判處吳男5年徒刑，強制工作3年。

李姓男子等4名詐欺集團組長，分別被依發起、指揮犯罪組織罪，判處3年10月至5年不等徒刑，均應於刑之執行前入勞動場所強制工作3年；此外，19名集團成員獲緩刑，另3名成員遭判處6月至2年不等徒刑。

一審士林地方法院判決書指出，吳姓主嫌於民國107年底組織詐欺集團，計畫於Instagram等社群網站製作虛假的高報酬投資廣告及經營人頭帳號，藉隨機交友向民眾佯稱有投資專家帶領投資，可快速獲利，並假扮投資者分享投資成功經驗。

吳姓主嫌陸續招募集團成員，由第一線機手負責上網以「妮妮」、「雨柔」等IG帳號誘騙被害人於投資網站儲值，再交由組長以「總監」、「總指揮」名義佯裝為投資團隊高層，利用LINE指示被害人操作網站，先使被害人小額投資獲利，吸引被害人持續投資。

判決指出，吳姓主嫌等27人不思循正當途徑獲取生活所需，貪圖不法報酬，加入犯罪組織參與分工，影響社會正常交易安全及秩序；吳姓主嫌等5人犯組織犯罪防制條例發起、指揮犯罪組織罪，均應強制工作3年。

一審並審酌，蔡姓男子等19名集團成員未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑的宣告，且坦承犯行，應當已知所警惕，因此宣告緩刑。全案可上訴。

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