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只因彼此有心結 擄女同事拘禁6天稱「要活活餓死她」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園郭姓男子和許姓女友與蔡姓女同事有心結，找蕭姓同夥擄走蔡以鐵鍊綑綁、膠帶蒙眼，更動私刑拘禁6天、洗劫她財物，許還說「要活活餓死她」，檢方依加重強盜起訴3人。但法院認為，僅郭男犯強盜、蕭及許犯妨害自由罪，昨各判1年4月至6年6月，其中在押的蕭男當庭釋放，可上訴。

檢警調查，蕭男（34歲）去年12月1日晚上11點多開車要送蔡女回家，卻故意繞道至蘆竹濱海、林口發電廠附近，郭男（29歲）另載許姓女友（31歲）到場會合，待雙方到場，郭拿手銬、膠帶上車勒住蔡脖子，強拖到後座痛毆壓制，並蒙眼嘴貼膠帶載往大園區一處公寓拘禁。

檢方查，郭為防止蔡脫逃用鐵鍊、束帶綑綁四肢，最後將她銬在洗手台下方水管，並和蕭、許輪流徒手或持塑膠槌子毆打她，還洗劫身上手表、戒指及金項鍊，更持蔡提款卡盜刷8000多元。蔡遭拘禁6天自行掙脫，12月7日狂奔到附近檳榔攤求助，偵結依結夥3人加重強盜罪嫌起訴郭、許及蕭。

審理時，郭等3人均矢口否認加重強盜，辯稱蕭、許並未取走蔡的財物，也沒參與和郭的強盜犯行，蔡女也證稱，是郭男1人取走她身上手表、金鍊，也不清楚蕭、許有無拿她的提款卡，該部分不另為無罪諭知。

郭男還辯稱，拿蔡的提款卡是幫她買喜歡吃的食物、貓砂及飼料，因蔡曾說他壞話自己覺得對不起他，才主動將身上手表等物取下交付；蕭、許均坦承妨害自由、否認強盜，蕭表示僅開車剝奪蔡自由，許則說沒有上樓參與傷害蔡，也不知郭拿走她提款卡。

蔡女還說，被拘禁時聽到許女說「要活活餓死她」，自己一直拜託才有水喝、食物可以吃，期間一度拆下眼睛膠帶就看見郭、許及蕭都在場。她還說，因工作和郭、許有心結，覺得他們把氣都出在她身上，但自己跟蕭根本沒仇，蕭還替她求情、處理傷口。

法院審酌，郭男和蔡的先生有投資糾紛，又因許姓女友和蔡有心結，就拘禁蔡女6天，還毆打、強取她財物並逼問提款卡密碼，手段惡劣，依強盜罪判他6年6月。而蕭去年6月11日才因強盜案假釋，不到半年又犯案，許女因工作和蔡存有不快就將人押走，各依私行拘禁罪判刑1年6月、1年4月。

因當初郭、蕭落網後，2人被依加重強盜等罪嫌收押，法院昨宣判時，蕭聽到法院改依私行拘禁罪判1年6月，而非用加重強盜罪，還進一步確認問審判長「是1年，還是7年？」審判長也諭知，因私刑拘禁非5年以上重罪，經評議後認為他羈押理由不存在，昨當庭釋放，蕭也開心說「謝謝法官」。

蕭男案發後被依強盜罪嫌收押，法院昨改依私行拘禁罪判他1年6月，院方經評議認為他羈押理由不存在，昨當庭釋放。記者曾健祐／攝影
蕭男案發後被依強盜罪嫌收押，法院昨改依私行拘禁罪判他1年6月，院方經評議認為他羈押理由不存在，昨當庭釋放。記者曾健祐／攝影

強盜 桃園

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