蔡清祥：檢事官辦被害補償金業務 須有同理心

法務部表示，日前舉辦檢察事務官精進研習會，部長蔡清祥會中提醒在辦理犯罪被害補償金業務時，要有「同理心」，避二次傷害，讓人民感受有溫度的司法。

法務部發布新聞稿指出，為精進辦理犯罪被害補償金審議業務的檢察事務官能以同理心更貼近被害人需求，於7日召開「全國檢察事務官辦理犯罪被害補償金審議業務精進研習會議」，約有50名檢察事務官參加。

這次會議邀請在台鐵普悠瑪號及太魯閣號翻覆事故中大力協助受害者心理重建的諮商心理師蔣素娥、長期關心及投入被害人保護的立法委員王婉諭及兒童權益促進協會理事長王薇君，與會分享「被害人心理轉折與創傷知情」、「有溫度的補償審議」等議題。

另外，由辦案經驗豐富的調部辦事主任檢察官郭進昌講授「檢察事務官開庭態度與案件管理」。

蔡清祥會中提及，檢事官應用「同理心」辦理補償業務，將心比心，期許以真心服務的熱忱，內化成個人的核心價值，力求更貼近被害人需求，也就是能去體會被害人及家屬的情緒和想法，站在他們的角度理解與處理問題，避免被害人及其家屬受到二度傷害。

蔡清祥強調，台灣高等檢察署與犯罪被害人保護協會已在4月1日起於全國頒布推行「友善補償審議流程及處遇」措施，而法務部在「犯罪被害人保護法」修法工作完成前，也針對無待修法、立即可行的行政措施部分，採取更為積極同理的作法。

這些作法包括建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統、編修「被害人訴訟權益告知書」、建構「尊重而有溫度的司法相驗制度」等，以劍及履及的實務面措施變革，展現政府對司法保護工作的重視及決心。