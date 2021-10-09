男4度違反保護令騷擾女友 竟辯「我認為保護令無效」

彰化縣民阿勇（化名）因恐嚇同居女友小蘋（化名），經法院發緊急保護令，限制他不得騷擾小蘋，未料他竟對她招手、發電子郵件、貼文、還到她工作場所大喊「妳騙了我6年的錢」，4度違反保護令，經小蘋提起告訴，但阿勇否認違反保護令犯行，辯稱「我認為保護令是無效的」，二審依違反家庭暴力防治法分別將他判刑5月、拘役35日、拘役35日、判刑5月等。不得上訴。

判決書指出，阿勇與小蘋原為同居男女朋友關係，2人於去年6月底分手，因阿勇對小蘋毀損及恐嚇，經法院於去年8月25日核發緊急保護令，限制他不得對她實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害；亦不得對她為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信之行為；應遠離她的住居所、工作場所及經常出入之場所至少100公尺。

未料，阿勇一再藉口和小蘋間的「合夥關係」尚未清算，違反保護令，於去年9月18日中午至文武廟，待小蘋發現後，對她招手。同年10月12日，發送電子郵件給小蘋，表示「完全沒看半間、還妳了」，與小蘋通信聯絡。

去年10月24日清晨，阿勇在小蘋LINE貼文上回覆留言「欠錢還錢，天公地道」，與小蘋通信聯絡。同日晚間，阿勇得知小蘋某場所工作，前往該處，待小蘋聽見阿勇所騎機車引擎聲而外出查看時，他高呼「妳騙了我6年的錢」，藉此騷擾小蘋。而阿勇否認違反保護令犯行，辯稱「我認為保護令是無效的」。