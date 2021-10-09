背對警小聲說「馬的」 遭妨害公務逮捕但法院判無罪

桃園李姓男子違停被攔查，他質疑警方拿手電筒照他車內表達「我沒要讓你搜我車」，員警則回「看是剛好而已，本來就可以看」，李不滿轉身小聲說了句「馬的」，隨即遭警方依妨害公務罪嫌逮捕；法院認為，李用說「馬的」應是口頭用語，雖粗俗不雅但無侮辱犯意，判他無罪，可上訴。

檢警調查，李男今年5月14日深夜11點多，開車因違停被巡邏員警發現要求下車、出示證件，李因不滿警方以手電筒從車外探視車內狀況，當場以「馬的」等語辱罵現場員警，警方依妨害公務現行犯逮捕，經檢方向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院認為不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理，李男雖坦承有語出「馬的」，但堅決否認妨害公務，辯稱當時有個員警拿手電筒照他車內，並說照他的車剛剛好而已，且不讓他關車門，他覺得不以為然，就撇過頭說了句「馬的」，並沒有看著警員，也無侮辱對方的意思。

法院勘驗警方密錄器，發現李男先是質疑「阿是看完了沒？」「我沒有要讓你搜我車」，員警則回「我沒有搜你車阿，我只是在看啊！」「看是剛好而已啊，本來就可以看」，李並轉身背對3名男警往後走一步小聲說「馬的！」

警方隨即問「欸你說什麼？」「你剛剛罵什麼？」然後就出手抓住李男，李並回「我說馬的」，其中1名男警就表示「蛤，你說馬的就妨害公務了」。

法院認為，李雖有說出「馬的」，但他是背對盤查員警，也以相對較小音量，是否針對警察已有懷疑；且一般人使用「馬的」常未實際指述何等涵義，僅做口頭用語，用以強化憤怒、不滿情緒，依當時對話脈絡，可見李是不滿警方，才以「馬的」表達情緒，也未用其他言詞辱罵警察。