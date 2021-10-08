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收王永慶妻千萬捐款遭課稅聲請釋憲 大法官不受理
已故台塑創辦人王永慶妻子王月蘭生錢捐贈1000萬元給中華人權協會，國稅局在王身故後認為無申報贈與，課協會100萬元稅金；協會不服提行政訴訟確定敗訴，認為遺產及贈與稅法、稅捐稽徵法有牴觸憲法疑慮，聲請釋憲，大法官今決議不受理。
王月蘭2011年12月23日以個人名義捐贈1000萬元給中華人權協會，隔年7月1日辭世，享壽93歲；國稅局2017年以王沒有申報贈與為由，以協會為納稅義務人，課予100萬元稅金。
協會指出，王月蘭捐款至當時已事隔6年以上，協會無從繳納稅金，提起行政訴訟，前年8月8日獲判撤銷國稅局處分；國稅局不服上訴，最高行政法院廢棄原判決，判決協會需繳100萬元稅金。
協會認為最高行政法院適用遺產及贈與稅法第7條第1項但書第3款、稅捐稽徵法第21條第1項第3款規定，牴觸憲法第7條、第15條及第19條規定，聲請釋憲。
大法官指出，協會並未具體指摘最高行政法院確定終局判決適用的法條有何牴觸憲法之處，且只爭執最高行政法院適用稅捐稽徵法規定適當與否，況且法院裁判和見解，依現行法制不是聲請解釋的客體，因此協會聲請與大審法規定不合，決議不受理。
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