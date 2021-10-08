收王永慶妻千萬捐款遭課稅聲請釋憲 大法官不受理

已故台塑創辦人王永慶妻子王月蘭生錢捐贈1000萬元給中華人權協會，國稅局在王身故後認為無申報贈與，課協會100萬元稅金；協會不服提行政訴訟確定敗訴，認為遺產及贈與稅法、稅捐稽徵法有牴觸憲法疑慮，聲請釋憲，大法官今決議不受理。

王月蘭2011年12月23日以個人名義捐贈1000萬元給中華人權協會，隔年7月1日辭世，享壽93歲；國稅局2017年以王沒有申報贈與為由，以協會為納稅義務人，課予100萬元稅金。

協會指出，王月蘭捐款至當時已事隔6年以上，協會無從繳納稅金，提起行政訴訟，前年8月8日獲判撤銷國稅局處分；國稅局不服上訴，最高行政法院廢棄原判決，判決協會需繳100萬元稅金。

協會認為最高行政法院適用遺產及贈與稅法第7條第1項但書第3款、稅捐稽徵法第21條第1項第3款規定，牴觸憲法第7條、第15條及第19條規定，聲請釋憲。