台灣最高派出所整修年底完工 將成雪季勤務和觀星據點

合歡山成為國內首座國際暗空公園，南投縣政府計畫整修裁撤20年的昆陽派出所，成為觀星據點，經多次協調，終於在年中修繕派出所外觀和防水工程，預計年底完工，雪季勤務便能派上用場，縣府也將繼續向太管處、林務局協調，進行後續修繕工程，提供國人更好的觀星和環境教育服務。

昆陽派出所海拔3070公尺，原本是國內最高的派出所，已經裁撤多年。合歡山前年獲國際暗空公園認證後，縣府便計畫翻修昆陽派出所改為多功能遊客中心，但因為土地和管理權責複雜，直到今年年中才開始動工修繕。

南投縣觀光處表示，昆陽派出所屬於縣府所有，但昆陽停車場、公廁為林務局東勢林管處所有，管理上又分屬太管處和合歡山森林遊樂區，權責複雜。

昆陽派出所建築老舊屋頂破損、門窗及廁所設施故障，縣府爭取觀光局補助450萬元，計畫整修屋頂及內外牆壁、門窗及油漆並增設無障礙設施，但派出所為早年興建，當時並無建照和使用執照，太管處也不同意施工。

縣府找出1985年昆陽派出所用電繳費證明，太管處才同意縣府備齊相關資料後施工，重新整修派出所內外破損和屋頂漏水，預計年底完工，在雪季時便能派上用場，作為縣府和警方進駐據點，協助交通疏導和安全維護。