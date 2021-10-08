快訊

諾貝爾和平獎揭曉 菲律賓和俄羅斯資深新聞人獲殊榮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣最高派出所整修年底完工 將成雪季勤務和觀星據點

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

合歡山成為國內首座國際暗空公園南投縣政府計畫整修裁撤20年的昆陽派出所，成為觀星據點，經多次協調，終於在年中修繕派出所外觀和防水工程，預計年底完工，雪季勤務便能派上用場，縣府也將繼續向太管處、林務局協調，進行後續修繕工程，提供國人更好的觀星和環境教育服務。

昆陽派出所海拔3070公尺，原本是國內最高的派出所，已經裁撤多年。合歡山前年獲國際暗空公園認證後，縣府便計畫翻修昆陽派出所改為多功能遊客中心，但因為土地和管理權責複雜，直到今年年中才開始動工修繕。

南投縣觀光處表示，昆陽派出所屬於縣府所有，但昆陽停車場、公廁為林務局東勢林管處所有，管理上又分屬太管處和合歡山森林遊樂區，權責複雜。

昆陽派出所建築老舊屋頂破損、門窗及廁所設施故障，縣府爭取觀光局補助450萬元，計畫整修屋頂及內外牆壁、門窗及油漆並增設無障礙設施，但派出所為早年興建，當時並無建照和使用執照，太管處也不同意施工。

縣府找出1985年昆陽派出所用電繳費證明，太管處才同意縣府備齊相關資料後施工，重新整修派出所內外破損和屋頂漏水，預計年底完工，在雪季時便能派上用場，作為縣府和警方進駐據點，協助交通疏導和安全維護。

觀光處說，合歡山暗空公園除了旅遊功能，也肩負起觀星和環境教育功能，縣府將以鳶峰和昆陽作為暗空據點，提供夜間觀星服務和環境教育服務，鳶峰服務中心即將完工，將率先啟用。合歡山森林遊樂區最近轉由南投林管處管轄，縣府也將和南投林管處、太管處協調，讓昆陽派出所早日完成轉型，讓暗空公園更具環境教育功能。

昆陽派出所正在進行結構和防水修繕工程，預計年底完工，雪季勤務時便可派上用場。記者江良誠／攝影
昆陽派出所正在進行結構和防水修繕工程，預計年底完工，雪季勤務時便可派上用場。記者江良誠／攝影
昆陽派出所正在進行結構和防水修繕工程，預計年底完工，雪季勤務時便可派上用場。記者江良誠／攝影
昆陽派出所正在進行結構和防水修繕工程，預計年底完工，雪季勤務時便可派上用場。記者江良誠／攝影

合歡山 暗空公園 南投

延伸閱讀

國慶連假預期合歡山遊客多 建議早上7點前抵達

國家森林遊樂區、鳩之澤泡湯 用五倍券享優惠

遊山林免戴口罩！13大森林遊樂區「國慶連假」5折入園，太平山、阿里山均適用

合歡山移由南投林管處管 松雪樓滑雪山莊訂房明早恢復

相關新聞

扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽傭3成

何姓男子與人有金錢借貸糾紛，經友人介紹，委託張姓男子提起民事訴訟，向對方追討債權，並約定事成後張男可分得討回借款的三成。...

政府標案廠商原住民代金計算方式劃一 大法官宣告違憲

原住民族工作權保障法第24條第2項規定「第12條第3項之代金，依差額人數乘以每月基本工資計算。」台北高等行政法院第四庭認...

台灣最高派出所整修年底完工 將成雪季勤務和觀星據點

合歡山成為國內首座國際暗空公園，南投縣政府計畫整修裁撤20年的昆陽派出所，成為觀星據點，經多次協調，終於在年中修繕派出所...

路邊違規停車致騎士摔死 婦人賠220萬判緩刑5年

王姓婦人路邊違規停車，突然打開車門導致女騎士摔車被公車輾斃，王婦稱，是女騎士先撞上她，後來坦承犯罪，一審依過失致死罪判刑...

他的店曾害研究生中毒亡 中央廚房又添消泡劑香料被訴

嘉義郭姓男子經營連鎖豆漿店，民雄分店曾釀食物中毒案造成53人送醫、1人延誤就醫身亡，去年底郭又被檢舉，中央廚房製作豆漿丶...

司法界也瘋黑客松？法官：法律科技值得台灣法界關注

對於法律的印象是不是還停留在很古早的手工業，法官一個字一個字敲打出判決內容，一大疊厚厚的卷宗、一堆艱澀難懂的法律用語，尤其絕大部分民眾一想到判決，不管有沒有意願閱讀，令人馬上聯想到的就是長篇大論的萬言書，想到就令人卻步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。