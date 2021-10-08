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路邊違規停車致騎士摔死 婦人賠220萬判緩刑5年
王姓婦人路邊違規停車，突然打開車門導致女騎士摔車被公車輾斃，王婦稱，是女騎士先撞上她，後來坦承犯罪，一審依過失致死罪判刑10月，緩刑3年，檢方上訴，台北地院審理，日前判王婦緩刑5年，須賠償死者家屬220萬元。
2020年7月31日下午，53歲的王姓婦人駕駛賓士車在台北市復興北路紅線違停，她突然打開車門，後方23歲吳姓女騎士閃避不及撞上，人車倒地，當場被公車輾過，送醫急救後不治，王婦涉過失致死罪。
王婦偵查期間否認犯行，稱是因女騎士先擦撞她的車門，才開門察看；王婦還說，公司破產，沒有錢可以賠償對方，偵查中未成立調解，被檢察官起訴。
一審時王婦認罪，與2名被害人家屬達成調解，各自賠償110萬元，判刑10月，緩刑3年，檢察官收判認為，如短期內王婦賠不出錢，將造成被害人家屬的損失，因此提起上訴。
二審法官審理認為，如果緩刑期可加長，同時命王婦依和解協議分期賠償家屬共220萬元，較可讓家屬有實質受償的可能，雖仍判王婦有期徒刑10月，但緩刑部分時間加長為5年。
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