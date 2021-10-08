涉造假投保產品2千萬 嘉義豆奶攤負責人遭起訴

嘉義豆奶攤「文化店」總店負責人郭姓男子被控設立非法食品加工廠製作豆漿等飲品，且包裝造假標榜投保產品責任險新台幣2000萬元、通過ISO9001，檢方偵結，依詐欺罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，郭男在位於嘉義市立仁路的住宅用地，設立非法食品加工廠「阿志豆漿店」，製作豆漿、杏仁茶、奶茶、米漿等瓶裝飲料，郭男明知未投保產品責任險2000萬元，所申請ISO9001（品質管理系統）、ISO22000/HACCP（食品安全衛生管理系統）認證因逾期未辦理年度稽核而失其效力，卻在包裝上虛偽標示。

起訴書表示，郭男生產的豆漿、杏仁茶分別添加消泡劑、杏仁香料，也未如實標記於飲品的內容物項目，容易讓不特定消費者誤信郭男所生產的飲品已投保產品責任險、申請ISO9001及ISO22000/HACCP，而前往購買。經民眾檢舉，去年12月間遭警查獲。

被告郭男於偵查中坦承不諱，嘉義地檢署偵查終結，依詐欺等罪嫌起訴。

郭男為嘉義豆奶攤總店負責人，其民雄店於2018年間發生食品中毒群聚事件，並造成1名林姓碩士生死亡，嘉義地方法院去年8月間宣判，民雄店登記負責人、執行長及晚班店長等3人均判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

郭男雖然為總店負責人，因很難認定他有實際參與豆奶攤民雄店經營管理事務，因此當時判決無罪。目前案件在台南高分院審理中。