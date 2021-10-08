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前竹東鎮長羅吉祥賄選 判刑3年10月定讞

中央社 / 台北8日電

新竹縣竹東鎮前鎮長羅吉祥被控在107年鎮長選舉開跑前綁樁行賄，一、二審均依選罷法交付賄賂罪判處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年；案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

歷審判決書指出，羅吉祥民國107年擔任新竹縣議員，8月間登記參選竹東鎮長，但在3月間即交給鍾姓里長新台幣42萬元，由鍾男分送給竹東地區多名里長，表明錢是羅吉祥所給，要請大家支持。羅吉祥也曾親自交付3萬元給陳姓里長，但被拒絕退回。

一審新竹地方法院認為，羅吉祥及鍾姓里長發放不合理的現金給樁腳，是希望在選舉時能發揮里長影響力助選催票，客觀可見，已能動搖或鞏固選票，影響選民的投票行為，認定羅吉祥有賄選犯行。

一審依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處羅吉祥有期徒刑3年10個月，褫奪公權4年。案經檢察官、羅吉祥提起上訴，二審由台灣高等法院審理，羅吉祥否認行賄，辯稱款項是選務工作費，並非賄選對價。

二審審理認為，多名里長收到錢時僅被告知「要幫忙羅吉祥選舉」、「是羅吉祥給的」，並不清楚具體選務工作內容，仍認定羅吉祥犯選罷法交付賄賂罪，判刑3年10月，褫奪公權4年。

羅吉祥不服提起上訴，最高法院認為二審判決並無違法，日前駁回上訴定讞。

新竹 選罷法

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