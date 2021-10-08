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他的店曾害研究生中毒亡 中央廚房又添消泡劑香料被訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義郭姓男子經營連鎖豆漿店，民雄分店曾釀食物中毒案造成53人送醫、1人延誤就醫身亡，去年底郭又被檢舉，中央廚房製作豆漿丶杏仁茶添加消泡劑丶杏仁香料，品管認證也逾期，經檢警搜索偵辦認定郭涉及偽造文書、食安衛生管理法提起公訴。

郭男經營的店面員工今天表示，沒有賣「豆作職人」飲品，相關早餐飲品都是中央廚房統一製作，上午10點結束營業後就全數回收，其他部分須由郭男自行回應、他不清楚。

57歲郭姓男子在嘉義地區經營連鎖「豆奶攤」早餐店，3年前嘉義民雄分店曾傳店家未盡防護、教導義務，導致蛋汁有沙門氏菌，引發食品中毒，1名研究生因延誤就醫死亡，52人就醫後恢復健康，嘉義地院在去年8月間判該分店店長等3人，違反食安法判刑6月，得易科，郭獲判無罪。

刑事局中打六隊去年10月又接獲檢舉，郭疑透過地下工廠另起爐灶，販售豆漿、紅茶、米漿等系列飲品，並經營「豆作職人」品牌，在網路、實體通路販售，還找網紅行銷商品，飲品販售給台中至高雄的60家餐飲業者。

嘉義地檢署檢察官去年底指揮警方，持搜索票到郭男所有，嘉義市東區立仁路的中央廚房「阿志豆漿店」搜索，發現該店並未投保產品責任險，所申請Iso9001認證也逾期，仍以「豆作職人」品牌，銷售所生產的豆漿、米漿、奶茶、杏仁茶等瓶裝飲料，並在飲品上作虛偽標示，欺騙消費者。

郭男在偵查中坦承犯行，另製作豆漿的鄧姓負責人，也坦承製作原味豆漿和傳說杏仁茶時，有使用消泡劑和香料，檢方也從搜索的相關物證中認定，郭姓男子犯行明確，偵查終結依法起訴。

郭所有的店面員工表示，豆漿飲品都是中央廚房提供，上午10點賣完就統一回收。記者卜敏正／攝影
郭所有的店面員工表示，豆漿飲品都是中央廚房提供，上午10點賣完就統一回收。記者卜敏正／攝影

嘉義 食物中毒 早餐

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