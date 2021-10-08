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管教小孩情緒失控 她拿水管打到6歲男童手指骨折
桃園葉姓女子和同性伴侶扶養1名6歲男童，她平時負責管教小孩，卻只因對方不聽話、重複犯錯，竟持水管痛毆男童一頓，把他打到瘀青、挫傷，雙手手指甚至骨折，檢方訊時葉坦承不諱，男童則說葉平時對他好，但不乖就會被打，檢方依家暴傷害罪嫌起訴葉，建請依兒少福利權益加重其刑。
檢警調查，葉今年2年23日早上8點多因管教問題情緒失控，竟拿塑膠水管痛毆男童，把他打到臉頰瘀青、背部四肢多處挫傷，就連雙手手指都有多處骨折，後來男童就醫被發現傷勢嚴重，轉報警方一查才曝光。
檢方訊時，葉女坦承不諱，表示男童不聽話的時候才會管教他，情況輕微時罰站，若嚴重就會罰半蹲，自己只有這次毆打男童，因為他一直犯同樣的錯，自己情緒失控才會下手太重，
男童則證稱，葉女平時對他好，出去玩會想到買東西給他，但只要做錯事或不乖，葉就會打他、罰半蹲；林女則說，葉是因為兒子犯錯才會管教，通常是罵或罰站，如果重複犯錯才會用打的。
檢方認為，葉女毆打男童犯行，有相關證詞、驗傷、就醫紀錄佐證，偵結依家暴傷害罪嫌起訴她，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
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