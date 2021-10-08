酒店幹部疫情扛生計 天九牌賭場打工 聚賭11人遭逮

台北市中山區民權東路一段大樓，傳出天九牌賭場聚賭，警方昨天搜索破門進屋，查獲經營者、賭客共11人，其中還有酒店幹部為了生計，打工監看螢幕，全案依照賭博罪嫌送辦、社會秩序維護法裁處。

警方指出，新冠肺炎防疫趨緩，轄區內有天九牌賭場群聚聚賭，昨天10月7日3時許，持搜索票搜索北市中山區民權東路一段大樓，賭場人員見警方上門，頑強扺抗拒不開門，還從10樓開窗丟下賭具等物品。

警方多次警告無效後，立即用持破門工具破門，強行進入屋內，查獲賭場人員3人、賭客8人、現金17萬7000元、天九牌1副、骰子3顆、監視器1組（含主機1台、鏡頭6個）、監看平版電腦1台。

據悉，此天九牌賭場由25歲江姓男子承租、經營，聘請41歲張姓男子發牌、46歲王姓男子監看螢幕，王男曾任酒店幹部，但防疫期間失業，因此找到賭場工作，日領3千元薪資，以過活維生。