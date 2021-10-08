否認扮共諜 第一特務張超然：阿扁當總統我入民進黨

軍事情報局退役上校張超然被控接受中國廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法發展組織罪，台北地方法院今天開庭審理，張說，如果他洩漏任何情報，「寧願被槍斃」，還說自己是民進黨籍。

檢調去年偵辦「共諜案」起訴張超然、軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺，法院今首次開庭，案涉國家機密，採不公開審理。

張超然庭前提及2位已故國安局長宋心濂、殷宗文。張說，1989年宋心濂受殷宗文指令派他前往中國蒐集情報，「我是第一個去中國的情報員」，他從來沒有出賣過國家任何一份情報、或在台發展任何一個組織。

張超然說，他在前總統阿扁執政時代加入過民進黨，「我是民進黨員」，還說在調查局、地檢署接受偵訊時，都跟辦案人員表示如果他洩漏機密，寧願被槍斃。

張說，他絕對沒有出賣國家利益，檢調人員2003年就開始對他施以監聽，監聽到辦案收網時，已經長達17、18年，如果真的違法，「早就被法辦了不是嗎？」

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站監聽查知，張超然、周天慈2013年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事。

2016年至2018年，張超然、周天慈再約岳志忠前往大陸，曾三人同行，之後岳也單槍赴會與大陸國安人員見面，受周託付交付情報工作人事文件；此外，張超然、周天慈於2016年、2017年引介王姓軍情局退役上校去大陸。

2020年10月，檢調發動搜索、約談張超然、岳志忠、周天慈、王大旺，張超然移送複訊時喊冤，表示自己是「台灣第一特務」，稱「六四」天安門事件發生時，一個人住在大陸保衛台灣。

張超然否認扮共諜，不過，檢察官複訊後將張聲請羈押禁見獲准，張羈押滿4個月後起訴，移審時30萬元交保。