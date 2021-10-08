長榮女大生命案監察院彈劾 分局長2度被拔 方仰寧：以此為鑑

台南市警察局長方仰寧今天上午主持新化分局長新卸任分局長交接典禮，原任分局長楊慶裕在歸仁分局長任內發生的長榮大學馬來西亞女大學命案，偵辦過程遭到監察院彈劾，楊慶裕再被調整為非主管職務，方仰寧今天在交接典禮上語重心長說，要以此例痛定思痛，如果當時有受理報案，對犯嫌有約制，女大學生就不會在荳蔻年華香消玉殞是最大的遺憾。

方仰寧也談到為什麼再將楊慶裕調整為非主管職務，因為要誠實面對監察院的彈劾，監察院通過彈劾後就要移送懲戒法院，最小的處分就是申戒，對公務人員來講就是記過，調整楊慶裕到非主管職務是讓他有充裕的心力面對懲戒法院的官司，如果最終只是申戒的處分，願意在考量讓楊有復出的機會，警察除看工作表現也要看做錯之後的各項行政處分，這不是拔不拔官而是在適當時機進行調整。

方仰寧說監察院的彈劾對公務人員是很嚴厲的處置，尊重監察院的彈劾，他同時勉勵所有的警察同仁要以這個案子為鑑不要再犯，要誠懇的面對錯誤確實的自我反省檢討，監察院的彈劾結果很清楚，當時如果有受理報案進行調查，犯嫌會受到約制，楊慶裕雖然不是直接的受理者，但有監督的責任，面對媒體的說法也無法讓大眾接受，調查主管職務以符合民眾期待。

台南市警察局表示，原任新化分局長楊慶裕調職台南市警察局遺缺由警察局保安科科長蘇政敏接任，今天上午10時0在新化分局4樓禮堂由局長方仰寧主持卸任、新任分局長布達交接典禮。