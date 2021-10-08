占領行政院7年後「公訴不受理」 魏揚：問題法律仍存在

太陽花學運7年前占領行政院，魏揚等7人二審被依煽惑他人犯罪判有罪，但最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審認為因行政院撤回告訴，今判魏揚等7人公訴不受理確定；另李冠伶、許順治犯妨害公務罪部分仍判有罪，可上訴。

魏揚今出庭聽判，右眼眶有明顯的瘀青、腫脹；他得知判決結果後受訪指出，雖在審理期間，律師已有說明可能會是這種結果，他今天實際聽到判決主文感到「蠻錯愕的」，原以為打了7年官司會有個結果，但最後是沒有結果，「有點遺憾」。

他說，更一審未做出有罪判決已執得肯定，但他原先希望透過審判去挑戰煽惑他人犯罪的根本性問題，甚至希望有釋憲的可能性，如今判決不受理，法官選擇繞過爭議的方式處理，但有問題的法律仍然存在。

魏揚表示，更一審法官仍把占領立法院、行政院視為2個不同事件，以最後手段性來看，認為占領立法院實際上已讓服貿不會通過，為何還要占領行政院？這跟他和參與夥伴的認知有很大差距，他們當時認為即使占領立法院，時任行政院長、總統仍沒有釋出善意，因此除占領行政院，沒有其他方式了。

他最後說，今天判決有2位夥伴仍然有罪，雖然可以上訴，「還是覺得蠻遺憾的」，但他認為7年來並非毫無所獲，包含二審有罪判決後，最高法院發回更審希望事實審法院繼續調查是否有構成憲政危機、討論煽惑罪等問題，雖更一審判決最後還是繞過根本問題，仍是有正面價值。

律師尤伯祥指出，更一審法官認為魏揚等人被起訴煽惑他人犯罪，在法律評價上應接近為教唆，並非煽惑，檢方起訴魏揚等人煽惑部分，應與侵入住居部分一併評價，因此行政院已撤回侵入住居部分，煽惑部分也應視為追訴不合法，才判決公訴不受理。