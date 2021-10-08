雪碧受訪自嘲「怕被潑硫酸」 林咚咚不忍了提告求償百萬

「情色教主」雪碧方祺媛，遭爆懷孕生子，公司老闆郭柏均進出月子中心，遭控當小三搶人夫。郭和妻子林咚咚結婚9年育有3子，因雪碧在受訪時自嘲「怕被潑硫酸」林咚咚受不了這一切，決定提告捍衛權益，提告方祺媛、郭柏均，侵害配偶身分法益及名譽權，求償100萬元。

今天士林地方法院開庭，僅原告林咚咚和律師到場，方、郭不見人影。朱律師指出，方祺媛在2019年10月30日產下一女，以時間推算與郭柏均在2019年1、2月間，逾越男女一般交往關係，侵害配偶身分法益，求償2人80萬元精神慰撫金。

林咚咚主張，2020年2月8日郭在記者會上，對記者公開稱「第3個小孩我不方便說」等語，公開指林妻對婚姻有不忠實之情形，提告郭柏均1人侵害名譽權，求償20萬元非財產損害賠償。

法官問原告主張侵權事實有何證據證明？訴訟代理人朱律師稱，從戶籍資料可以顯示方小姐生下1名未成年子女，另內湖分局查訪報告指出，方、郭2人從2019年1、2月間至2020年3、4月間仍持續有共同生活事實。

律師再指出，壹壹產後護理之家曾提告郭柏均詐欺，告訴聲明明確寫「安排其妻方祺媛入住壹壹產後護理之家坐月子...」詐欺案因雙方和解，台北地檢署給予不起訴處分。法官諭知，今年11月15日下午2點30分，續行言詞辯論。

庭後，林咚咚受訪時，忍不住眼泛淚眶表示，根本不想知道方小姐孩子的父親是誰「原本不想提告，各過各的就好...」但最終是方小姐自己的言行，成為壓垮一下的最後一根稻草，讓她忍不住提告。

林咚咚稱，方小姐去年上節目後受訪，有記者問她會想跟林咚咚同台嗎？她竟然說「怕被潑硫酸」林看見新聞報導後氣炸，原不想跟她相提並論，但還被拿來做文章，當天火速決定提告，捍衛自身權益。